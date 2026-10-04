Канцлер Германии неожиданно прибыл в Киев, чтобы объявить о новой помощи

Прежде всего, речь идет о дронах-перехватчиках и дальнобойном вооружении.

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц прибыл в Украину с необъявленным визитом, чтобы пообещать дополнительную помощь в защите от российских атак.

Как пишет Spiegel, прежде всего, речь идет о дронах-перехватчиках и дальнобойном вооружении.

"Если не остановить Россию, ее военная машина рано или поздно обернется против нас", – заявил Мерц по прибытии.

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Мерца сопровождают министр экономики Катарина Райхе и десять предпринимателей, представляющих оборонную и энергетическую отрасли.

По данным СМИ, в Киеве Мерц намерен заверить украинские вооруженные силы в скорой поставке тысяч дронов-перехватчиков, предназначенных для борьбы с реактивными российскими беспилотниками.

Кроме того, планируется активизировать производство дальнобойного оружия, способного поражать линии снабжения в тылу российских войск. В общей сложности на эти цели планируется выделить один миллиард евро из уже утвержденных бюджетных средств, а также еще 350 миллионов евро – на ремонт и восстановление разрушенных электростанций.

Мерц заявил, что приехал в Киев, "потому что в ближайшие недели Украина нуждается во всей нашей поддержке".

"Скоро для людей начнется пятая военная зима. Россия бомбит города, жилые дома и теплоэлектростанции". Однако украинцы не позволяют российскому террору сломить себя. "Сегодня я скажу президенту Зеленскому: "Вы и дальше можете рассчитывать на нашу помощь"., - подчеркнул он.

Россия усиливает атаки по Украине перед зимой

По данным СМИ, Россия этой зимой планирует обрушить на Украину до 1000 ракет, дронов и бомб и оставить крупные города без света, тепла и воды.

Целями должны стать электроподстанции, гидроэлектростанции, тепловые электростанции и котельные. Конечная цель россиян – отрезать крупные украинские города от электро-, тепло- и водоснабжения, что может спровоцировать гуманитарный кризис. Киев, Харьков и Одесса названы главными целями. Речь идет о сокращении электроснабжения в этих городах на 90%, уменьшении теплоснабжения до 90% и серьезном нарушении работы канализации.

Также Россия начала удары по мостам через Днепр в Киеве. Эти атаки могут ослабить несущие конструкции мостов и вынудить власти закрыть их на неопределенный срок, вместо того чтобы рисковать обрушением. Результатом стал бы логистический кошмар для Киева и всей страны.

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