Дроны атаковали военный аэродром в Адыгее, там вспыхнул пожар

Этот аэродром используется российской военной авиацией.

В ночь на 4 октября дроны массово атаковали Республику Адыгея в России, под ударом оказался военный аэродром возле Майкопа.

Как пишет Exilenova+, местные жители сообщали, что атака беспилотников началась после 1 часа ночи и продолжалась вплоть до утра. Российские мониторы сообщали о фиксации дронов и активной работе средств противовоздушной обороны в регионе и районе аэродрома.

На кадрах, опубликованных после атаки, виден пожар. Сообщается, что горит военный аэродром "Ханская", расположенный в 6 км от Майкопа. Пожар также подтвердили данные NASA FIRMS с геостационарной орбиты.

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Этот аэродром используется российской военной авиацией. Расстояние от объекта до подконтрольной Украине территории составляет около 500 км.

Изначально на аэродроме базировались учебные авиационные подразделения, в частности 761-й учебный авиаполк, а после его расформирования в 2009 году была сформирована 272-я учебная авиационная база.

Аэродром уже становился целью украинских ударов, в частности, в декабре прошлого года. Тогда сообщалось, что российские захватчики используют военный аэродром "Ханская" для дозаправки авиации и нанесения ракетно-бомбовых ударов по Украине.

Удары по России

Как сообщал УНИАН, в ночь на 20 сентября беспилотники массово атаковали Москву и Московскую область. В результате на территории логистического технопарка "Софино" и на НПЗ в Капотне вспыхнули масштабные пожары.

А в ночь на 2 октября дроны массово атаковали Волгоград, в результате чего в районе местного нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) и химического завода "Каустик" вспыхнули пожары.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина планирует усилить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам в ответ на новую тактику авиаударов Москвы по энергетике и мостам.

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