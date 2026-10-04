Зеленский раскрыл, как Украина будет отвечать на новую стратегию российских ударов

По словам Зеленского, причиной смены курса стало стремление Путина продемонстрировать силу, поскольку его армия теряет позиции.

Украина планирует усилить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам в ответ на новую тактику авиаударов Москвы, призванную вынудить людей покинуть Киев и другие города. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью Reuters.

По словам Зеленского, украинские спецслужбы получили документы, свидетельствующие о том, что российский лидер Владимир Путин утвердил "новую доктрину" военных ударов по значительно более широкому кругу гражданских объектов в преддверии зимы.

"Мы видели документы и знаем, что они разрешают атаковать инфраструктуру, логистические объекты и, в особенности, наносить удары по городам и селам – повсюду: по дорогам, школам, больницам. Заставить людей покинуть столицу, уехать из других городов – такова цель этой операции".

Видео дня

По словам Зеленского, причиной смены курса стало стремление Путина продемонстрировать силу в тот момент, когда его армия теряет позиции на фронте регионе и несет огромные потери.

Зеленский заявил, что Украина отреагирует на смену тактики Москвой, но не будет наносить удары по гражданской инфраструктуре.

"Мы должны отвечать любыми доступными способами. В ответ на их атаки по нашей энергетике мы должны бить по их энергетике. Прежде всего, по нефтеперерабатывающим заводам и тому подобному – по тому, что приносит им деньги на эту войну. Но мы, конечно, не будем, подобно им, наносить удары по каким-либо гражданским объектам", - подчеркнул он.

Новая российская стратегия ударов

Напомним, ранее Зеленский заявил, что Путин поручил военному командованию отказаться от соблюдения правил ведения войны, и отменил все ограничения на удары по Украине.

За последнюю неделю Киев подвергся массированным атакам российских беспилотников и ракет, целями которых стали объекты энергетики и связи, а также дорожная инфраструктура. Впервые Россия нанесла удары по мостам через Днепр.

Эксперты отмечают, что в Киеве 90% мостовых переходов находятся в аварийном состоянии, поэтому атаки россиян будут напрямую влиять на процессы логистики, транспорта, работу коммунальных служб.

Вас также могут заинтересовать новости: