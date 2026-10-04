Самая старая лампочка в мире горит уже 125 лет и пережила три вебкамеры: в чем ее секрет

За это время сменилось несколько поколений людей, а она все светит.

Два предмета техники, направленные друг на друга. Один – стеклянная колба, выдутая вручную и впервые зажженная в 1901 году. Другой – современная веб-камера, вся работа которой состоит в том, чтобы следить за этой лампочкой.

Можно было бы ожидать, что более новое устройство прослужит дольше. Но нет. Точнее, не прослужили – камеры менялись не раз, пишет Science Blog. Как выразился давний хранитель лампочки, вышедший на пенсию заместитель начальника пожарной охраны Том Брэмелл: "Лампочка не перегорает, а вот вебкамеры – да".

Эта лампочка называется "Столетняя лампа", и она висит в пожарной части №6 в городе Ливермор, штат Калифорния. Подаренная местной пожарной команде и впервые зажженная в 1901 году, она горит практически без перерывов с тех пор.

Видео дня

В ее истории были паузы из-за проблем с электричеством, ремонта и нескольких переездов. Книга рекордов Гиннесса признает ее самой долгогорящей лампочкой на планете.

У этой истории есть недавняя веха

Официальный сайт комитета "Столетней лампы" зафиксировал празднование 125-летнего юбилея 6 июня 2026 года. Этому предшествовало празднование миллиона часов работы в июне 2015 года. Юбилей – еще одна отметка ее необыкновенного долголетия, хотя в ее истории и были периоды без электричества.

Так почему же она не перегорает? Единственного, окончательно установленного объяснения живучести этой конкретной лампочки нет. Ее конструкция и условия работы дают подсказки, но у изучения незаменимого работающего предмета есть очевидные пределы.

Это выдутая вручную лампа с угольной нитью накаливания, изготовленная компанией Shelby Electric из штата Огайо. Это важно, потому что ее нить ведет себя иначе, чем вольфрамовые нити, использовавшиеся в более поздних лампах накаливания.

Физик и специалист по электрооптике Мартин Кикта исследовал эти различия в техническом анализе 2021 года, размещенном на сайте, посвященном лампочке. Он опирался на измерения другой лампы Shelby и расчеты, чтобы изучить поведение "Столетней лампы".

По его мнению, прочность и толщина ее угольной нити помогли ей выжить по мере того, как материал постепенно терялся. Это объяснения, частично основанные на лампе-заменителе и моделировании, а не на разрушающем исследовании самой "Столетней лампы".

Ее история эксплуатации тоже необычна

На странице фактов комитета описано, что лампу оставляли гореть как ночник над пожарными машинами. Там отмечено, что около недели без электричества она пробыла во время ремонта 1937 года, затем был переезд в ее нынешнюю станцию в 1976 году, а также другие перерывы. Однако большую часть своей жизни она просто горела.

Лампочку обычно описывают как изначально рассчитанную на 60 ватт. Сейчас она потребляет около 4 ватт – эту же цифру использовал в своем анализе и Кикта. Ватты измеряют электрическую мощность, а не количество производимого видимого света. Ее тусклое свечение не стоит путать с яркостью современного 4-ваттного светодиода.

Кикта объясняет лежащий в основе компромисс: более горячая нить накаливания дает больше света, но быстрее теряет материал из-за испарения. Работа при более низкой температуре может продлить срок службы, одновременно уменьшая количество света, производимого на каждый потреблённый ватт.

Он рассчитал, что нить "Столетней лампы" работает при сравнительно низкой температуре, и предположил, что она может прослужить еще одно столетие. Это возможность, которую поднял его анализ, а не прогноз, который кто-то может гарантировать.

20 мая 2013 года лампочка погасла. На странице вебкамеры комитета зафиксирован перерыв в девять часов и 45 минут. Поломка произошла в её блоке питания, а не в самой нити. После того как неисправную резервную систему обошли, лампочка снова засияла.

О чем эта лампочка свидетельствует, а о чем – нет

Заманчиво выставить "Столетнюю лампу" как доказательство того, что производители когда-то умели делать вечные лампочки, а потом перестали. Но одно её выживание этого доказать не может. Один тусклый антиквариат – это не контролируемое сравнение с поколениями более ярких ламп, разработанных для повседневного использования.

Однако картель "Фебус" был вполне реальным. 23 декабря 1924 года представители крупных осветительных компаний встретились в Женеве и основали его. В их число входили Osram, Philips и структуры, связанные с General Electric, которая участвовала через свои зарубежные дочерние компании.

Как задокументировал профессор медиаисследований Маркус Краевский для издания IEEE Spectrum, картель установил стандарт в 1000 часов для бытовых лампочек. Его рассказ опирается на корпоративные архивы, описывающие усилия по сокращению срока службы ламп, порядок испытаний и штрафы за продукцию, не укладывающуюся в согласованный срок службы.

Это задокументированная коммерческая история, а не что-то, выведенное из "Столетней лампы". И история картеля не делает "Столетнюю лампу" доказательством того, что яркая, эффективная бытовая лампочка могла бы в обычном порядке прослужить 125 лет.

У Ливермора есть исключительный предмет с необычайно хорошо задокументированной историей. Ее угольная нить, работа при низкой температуре и долгая служба в качестве тусклого ночника – все это должно входить в объяснение. А насколько каждый фактор повлиял – установить сложнее.

Ранее УНИАН сообщал, что ученые обнаружили живое существо, способное выживать в аду.

Вас также могут заинтересовать новости: