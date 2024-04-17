Сам политик отказывается уходить в отставку.

Отставку спикера Палаты представителей США Майка Джонсона требуют уже даже его однопартийцы, в частности, республиканец Томас Масси. Причиной является законопроект Джонсона о помощи Украине, Израилю и Тайваню.

Как пишет The Wall Street Journal, хотя Масси является острым критиком дальнейшей помощи Киеву, во вторник, 16 апреля он заявил, что присоединится к Марджори Тейлор Грин, которая является конгрессменом от республиканской партии. Именно она подала ходатайство об отставке спикера в прошлом месяце, но пока не пыталась добиться голосования.

Масси считает, что Джонсон должен позволить Республиканской партии избрать нового лидера, а затем уйти в отставку.

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"Я не уйду в отставку, и, по моему мнению, это абсурдное представление, что кто-то может внести предложение об отставке, когда мы просто пытаемся выполнять свою работу. Нам нужны твердые руки у руля. Я считаю себя спикером военного времени. Я не ожидал, что этот путь будет легким", - ответил на все обвинения сам Джонсон.

По данным издания, спикер столкнулся с самым большим вызовом своему руководству с момента вступления в должность прошлой осенью. Все больше республиканцев показывают, что разочарованы его лидерством. Они также обеспокоены по поводу его предложения принять четыре отдельных законопроекта, объединить их и передать в Сенат:

помощь Украине;

помощь Израилю;

поддержка Тайваня;

и документ, который сосредоточится на приоритетах национальной безопасности и будет включать предложение помочь оплатить помощь Украине путем ареста российских активов, план предоставления части помощи в виде кредитов, а также новые санкции против Ирана после того, как Тегеран нанес удары по Израилю на выходных.

Все это Майк Джонсон предлагает сделать через Палату представителей до конца этой недели. Однако появились признаки того, что его планы рушатся, поскольку депутаты не оценили его идею.

Помощь Украине и позиция Джонсона

Как писал УНИАН, еще в феврале верхняя палата Конгресса США, Сенат, приняла закон о военной помощи Украине, Израилю и Тайваню. Он предусматривает расходы на уровне 95 миллиардов долларов, из которых 60 получит Украина.

Несмотря на это, Джонсон отказался выносить этот законопроект на рассмотрение палаты, без чего закон не сможет вступить в силу. В понедельник, 15 апреля, он заявил, что вынесет на рассмотрение Палаты представителей три альтернативных законопроекта - о военной помощи отдельно Украине, отдельно Израилю, отдельно Тайваню.

Это вызвало возмущение в Демпартии. Как там отметили, Конгрессу США понадобится не менее двух месяцев, чтобы провести через все формальные процедуры альтернативный законопроект.

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