На рассмотрение альтернативного законопроекта уйдет минимум два месяца.

Конгрессу США понадобится минимум два месяца, чтобы провести через все формальные процедуры альтернативный законопроект о военной помощи Украине, который предлагает спикер Палаты представителей Майк Джонсон. Об этом заявил высокопоставленный представитель Демократической партии в Конгрессе США Адам Смит, пишет The Hill.

Во время слушаний в оборонном комитете Палаты представителей Смит отметил, что у Палаты было семь месяцев на то, чтобы принять свою версию закона о военной помощи Украине, но этого так и не произошло. И теперь, вместо того, чтобы проголосовать за документ, который уже прошел через Сенат, спикер Палаты представителей Майк Джонсон хочет вынести на голосование какой-то свой альтернативный законопроект.

По словам представителя Демпартии, это приведет к новой задержке с выделением помощи Украине. Смит подсчитал, что "в лучшем случае" прохождение нового законопроекта через обе палаты Конгресса займет около двух месяцев.

Видео дня

"Это фактически медленно варить Украину до смерти. Я знаю, что члены этого комитета понимают - но я не знаю, понимает ли общественность в целом - насколько Украина сейчас близка к краю", - сказал Смит.

Альтернативный законопроект Майка Джонсона

Как писал УНИАН, еще в феврале верхняя палата Конгресса США, Сенат, приняла закон о военной помощи Украине, Израилю и Тайваню. Он предусматривает расходы на уровне 95 миллиардов долларов, из которых 60 получит Украина.

Однако спикер нижней палаты Конгресса, Палаты представителей, Майк Джонсон отказался выносить этот законопроект на рассмотрение своей палаты, без чего закон не сможет вступить в силу.

В понедельник, 15 апреля, Джонсон заявил, что вынесет на рассмотрение Палаты представителей три альтернативных законопроекта - о военной помощи отдельно Украине, отдельно Израилю, отдельно Тайваню.

Вас также могут заинтересовать новости: