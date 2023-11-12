В Белом доме назвали это предложение "несерьезным".

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон обнародовал план республиканцев по финансированию правительства, направленный на предотвращение возможного прекращения работы, пишет Reuters.

Отмечается, что, в отличие от обычных постоянных резолюций, или "CR", которые финансируют федеральные агентства в течение определенного периода, мера, объявленная Джонсоном, будет финансировать некоторые части правительства до 19 января, а другие – до 2 февраля.

В то же время предложенный проект не содержит никакого дополнительного финансирования, такого как помощь Израилю или Украине.

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Отмечается однако, что этот проект натолкнулся на оппозицию со стороны законодателей от обеих партий в Конгрессе.

В частности, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что это предложение является "лишь рецептом для большего хаоса и новых шатдаунов и сказала, что "республиканцы в Палате представителей тратят драгоценное время на несерьезное предложение".

Шатдаун в США

Как писал УНИАН, "шатдаун" - это временное прекращение работы большинства государственных учреждений США в условиях, когда начался новый финансовый год, а бюджет еще не был принят.

Палата представителей и Сенат должны согласовать механизм финансирования, который президент Джо Байден должен подписать до 17 ноября, чтобы избежать прекращения работы правительства.

1 октября США смогли избежать шатдауна, когда конгресс принял временный бюджет на 45 дней. Для Украины это стало проблемой из-за того, что ради принятия временного бюджета из него убрали расходы на поддержку Украины.

11 ноября агентство Moody’s понизило прогноз по кредитному рейтингу США со" стабильного "до" негативного", указав на большой бюджетный дефицит, снижение доступности долга и"укоренившуюся политическую поляризацию".

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