Около 116 млн долларов Лондон направит на оборудование для усиления Военно-морских сил Украины.

Великобритания направит Украине военное оборудование на сумму 225 миллионов фунтов стерлингов (286 миллионов долларов). Об этом сообщает Reuters.

Агентство отмечает, что Украина призвала союзников поддержать ее как на поле боя, так и дипломатически перед любыми возможными переговорами с Россией. Украинские войска истощены и находятся в меньшинстве вдоль линии фронта протяженностью 1170 км.

Как распределят средства в новом пакете помощи

92 млн фунтов стерлингов (около 116 млн долларов) Лондон направит на оборудование для усиления Военно-морских сил Украины, включая малые катера, разведывательные дроны, надводные корабли без экипажа, беспилотные летательные аппараты и противоминные беспилотники.

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Еще 68 млн фунтов стерлингов (около 85,5 млн долларов) выделяют на средства противовоздушной обороны, включая радары, наземное оборудование для приманки и системы радиоэлектронной борьбы с беспилотными летательными аппаратами.

26 млн фунтов стерлингов (около 32,7 млн долларов) Великобритания направит на оказание поддержки и запасные части для систем, ранее поставленных в Украину.

Кроме того, 39 миллионов фунтов стерлингов (около 49 млн долларов) выделяют на предоставление более 1000 систем радиоэлектронной борьбы для противодействия беспилотникам и на закупку респираторов и оборудования для усиления защитных возможностей Вооруженных Сил Украины.

Великобритания также заявила, что предложит Украине больше военных тренировок.

"Отважный народ Украины продолжает бросать вызов всем ожиданиям своим несокрушимым духом. Но они не могут пройти через это в одиночку – именно поэтому Великобритания усилит свое международное лидерство в отношении Украины в течение 2025 года", – заявил министр обороны Великобритании Джон Хили.

Военная помощь Украине: другие новости

Немецкий оружейный концерн Rheinmetall предоставит ВСУ еще 20 боевых машин пехоты (БМП) Marder 1A3. Они будут приобретены за счет Германии. Передать машины украинским военным концерн планирует в первой половине следующего года.

16 декабря правительство Италии одобрило выделение 10-го пакета военной помощи для Украины. Перечень вооружений, которые будут отправлены Киеву, является конфиденциальным.

13 декабря США объявили о выделении Украине пакета военной помощи на сумму 500 млн долларов. В перечень вооружений вошли, среди прочего, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS. Также Штаты передадут противотанковые вооружения и средства для противодействия беспилотникам. Помощь выделят из военных запасов США.

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