Британский министр обороны пообещал Украине новый пакет военной помощи.

Великобритания продолжит помогать Украине даже после окончания боевых действий, но об отправке миротворцев пока говорить рано. Об этом в комментарии "Укринформу" заявил британский министр обороны Джон Гили, который сейчас находится в Киеве.

Так Гили уклонился от прямого ответа на вопрос о том, готов ли Лондон поддержать миротворческую миссию в Украине хоть в каком-то формате.

"Знаете, для меня это как прыгать далеко вперед с того места, где мы находимся на данный момент. Этот вопрос значительно опережает давление, с которым вы сталкиваетесь сейчас", - сказал Гили.

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Он отметил, что сейчас в фокусе военная помощь, которую предоставляет Великобритания и которую она будет усиливать.

"Наш долг - и мы так и сделаем - стоять рядом с Украиной в то время, как вы воюете. Мы будем стоять рядом с Украиной в то время, как будут продолжаться переговоры. И главное, что если бои прекратятся, наша поддержка продолжится", - подчеркнул британский министр.

Он также заявил о новом пакете военной помощи, который включает морские беспилотники, средства противовоздушной обороны и артиллерию.

Западная помощь Украине: последние новости

Как писал УНИАН, немецкий оружейный концерн Rheinmetall планирует передать ВСУ еще 20 боевых машин пехоты (БМП) Marder 1A3. Поставку профинансируют бюджетом Германии, а передать планируют в первой половине следующего года. Производитель уточнил, что БМП оснащены дополнительным лазерным дальномером для эффективного и точного поражения целей.

Вместе с тем стало известно, что Германия решила закрыть центр по ремонту военной техники для Вооруженных сил Украины, который расположен на востоке Словакии. До конца года центр планируют перебазировать в саму Германию. Решение было принято после длительных переговоров из-за проблем со стороны Словакии, которая неоднократно создавала трудности в работе ремонтного центра.

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