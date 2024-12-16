Содержание пакета помощи является конфиденциальным, как это было с предыдущими пакетами военной помощи от страны.

Итальянское правительство 16 одобрило выделение 10-го пакета военной помощи для Украины для помощи в ее борьбе с агрессией РФ. Об этом сообщает ANSA.

Отмечается, что пакет военной помощи Италии для Украины представит министр обороны Гвидо Крозетто 18 декабря. Однако, перечень вооружений, которые будут направлены Киеву, является конфиденциальным, как это было с предыдущими пакетами военной помощи Украине.

Вице-премьер-министр и министр иностранных дел страны Антонио Таяни также сделал заявление по этому поводу.

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"Италия стоит рядом с Киевом в полном обязательстве по справедливому миру, который не может быть капитуляцией Украины", - сказал он.

По его словам, сейчас идет работа над организацией второй мирной конференции, также с участием России, и "с такими партнерами, как Китай, Индия и Бразилия".

Он напомнил, что во время встречи министров иностранных дел "Большой семерки" в ноябре они "вновь подтвердили центральное значение поддержки энергетической безопасности Украины и ее восстановления".

Министр добавил, что такая преданность "ставит Италию на передовую перед Конференцией по восстановлению Украины", которая будет проведена в Риме в июле 2025 года.

Военная помощь для Украины

В середине декабря Соединенные Штаты Америки выделили новый пакет военной помощи Украине на сумму 500 миллионов долларов. Об этом сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Отмечается, что в новый пакет помощи войдут, в частности, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS. Также Штаты передадут противотанковые вооружения и средства для противодействия беспилотникам.

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