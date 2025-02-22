Помощь включает военную поддержку и санкции против России и олигархов.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявит о новом пакете поддержки Украины, несмотря на то, что Дональд Трамп оказывает давление на Киев, пытаясь заставить отступить и согласиться на мирное соглашение с Россией.

Как пишет The Telegraph, Стармер в третью годовщину вторжения России 24 февраля представит "тройной удар", включая военную помощь Украине и санкции против РФ и российскиих олигархов.

Как отмечает издание, это резко контрастирует с подходом Трампа, который назвал Владимира Зеленского "диктатором" и настаивает на скорейшем прекращении конфликта. При этом ранее президент США в пятницу обвинил Стармера в том, что тот "ничего не делает" для завершения войны в Украине.

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Новые детали военной помощи Украине представит Министерство обороны страны. При этом, как отмечает издание, одна из обсуждаемых идей - дополнительное вооружение для ВСУ, но она еще не полностью подписана.

Министерство иностранных дел такжже представит масштабный пакет санкций против России. По словам одного из правительственных источников, Министерство внутренних дел начнет борьбу с российскими "грязными деньгами". Под удар могут попасть олигархи, поддерживающие Путина.

Издание напоминает, что Стармер в четверг посетит Белый дом для переговоров Трампом. При этом, по данным The Telegraph, во время поездки он, как ожидается, объявит дату - скорее всего, это будет 2030 год - к которой 2,5 процента ВВП Великобритании будут тратиться на оборону.

Он также передаст приглашение от короля с государственным визитом в Великобританию, что сделает Трампа первым избранным лидером в современной истории, который удостоился такой чести дважды.

В то же время объявление нового пакета мер поддержки Украины рискует разочаровать Белый дом. Хотя один из британских чиновников защитил этот подход, сказав: "Мы всегда говорили, что хотим поставить Украину в наиболее сильное положение, будь то для переговоров или для продолжения боевых действий… Мы до сих пор не знаем, в какой из этих позиций мы окажемся. Правильно, что мы продолжаем поддерживать Украину всеми способами, о которых мы давно говорили".

Позиция для Украины

Ранее сообщалось, что власти Евросоюза ведут переговоры переговоры о пакете дополнительной военной помощи на 20 млрд евро для Украины.

Пакет будет включать поставку артиллерийских боеприпасов, систем ПВО, дальнобойных ракет, беспилотников, а также другого оружия. Помощь также будет направлена ​​на укрепление украинских военных бригад.

В то же время спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что у США "нет аппетита" к новому законопроекту о финансировании Украины.

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