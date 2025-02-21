Для выполнения плана Стармеру необходимо будет сделать три важных шага.

У премьер-министра Великобритании Кира Стармера сейчас есть все шансы закончить войну в Украине, обезопасить Европу и наладить отношения с Дональдом Трампом. Как пишет в статье для The Times Эдвард Дрюс - бывший специальный советник Даунинг-стрит, для этого ему нужно обеспечить выполнение трех шагов.

"Первое - это кубик Рубика с гарантией безопасности Великобритании и Европы", - пишет Дрюс.

Так, вместо того, чтобы безуспешно пытаться убедить Трампа принять Украину в НАТО, Стармеру следует создать "Frukus" - альянс Франции, Великобритании и США. Причем, отмечает эксперт, США намеренно стоят на последнем месте в аббревиатуре, поскольку они будут обеспечивать гарантии безопасности только в течение семи лет. После этого Польша и Германия заменят США, и Frukus превратится в "Друзей Украины и США". При этом все участвующие страны предоставят Украине гарантии по статье 5 (территория, которую Украина удерживает за линией перемирия, согласованной США). Эксперт приводит в пример перемирие между Северной и Южной Кореей, которое "выдержало испытание временем: 71 год и более".

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"Стармер может сказать Трампу: "Мы хотим, чтобы наш континент стоял на своих собственных ногах… Мы просто просим вас проявить щедрость и предоставить американскую поддержку на первые годы, чтобы "Frukus" начал работать. Если хотите, стабилизационные колеса, чтобы привести в движение европейский велосипед", - пишет аналитик.

Вторым пунктом должен быть план по охране границы Украины без участия США.

Как считает эксперт, Стармеру стоит "отказаться от риторики о размещении британских и французских войск в Украине, что может сорвать попытки США быстро урегулировать конфликт". При этом премьер Британии должен сказать Трампу, что обеспечением безопасности на границе Украины должны заниматься миротворцы ООН, а не западные войска или миротворцы ЕС.

В то же время такие войска не должны оплачиваться из бюджета ООН (из которого США платят непомерно большие 25-27 процентов, и команда Трампа уже исключила эту возможность), отмечает Дрюс. Он предлагает использовать для этих целей налог на продажу российских энергоносителей.

"Предложите Европе отремонтировать и перезапустить один комплект газопровода "Северный поток", а на умеренные поставки российских энергоносителей финансировать нейтральных миротворцев Украины", - пишет он.

Третьим шагом будет создание нового департамента под руководством Великобритании, который будет следить за выполнением условий, достигнутых при посредничестве США.

"Назовите этот офис "Департаментом дипломатического обеспечения" (Dode), дипломатическим братом "DOGE" Элона Маска… Предложите, чтобы он отчитывался перед Белым домом и Госдепартаментом, чтобы США были легко информированы и обеспечивали "тень силы", - пишет он.

Как подытоживает эксперт, если єтому департаменту удастся предотвратить возобновление конфликта, это сэкономит США сотни миллиардов долларов (такую экономию превзойдет только DOGE).

"Если бы Стармер представил эту трилогию обещаний, Трамп наверняка назвал бы премьер-министра своим новым "любимым мировым лидером", - утверждает он.

План Стармера по Украине

Ранее сообщалось, что на следующей неделе премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон посетят Соединенные Штаты Америки. Британский политик представит президенту США Дональду Трампу план развертывания в Украине европейских военнослужащих.

Также СМИ писали, что Великобритания готова отправить истребители Typhoon для патрулирования неба над Украиной, чтобы помочь обеспечить мир.

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