Обвинение американского президента прозвучало в преддверии визитов обоих лидеров в США.

Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер "ничего не сделали" для прекращения войны в Украине.

Это обвинение прозвучало в интервью Fox News в преддверии визитов обоих лидеров в Белый дом. При этом, несмотря на критику, Трамп сказал, что считает Макрона "другом", а Стармера нахвал "очень хорошим парнем".

Макрон приедет в Вашингтон уже в понедельник, а Стармер - в пятницу.

Видео дня

Трамп и война в Украине

Еще во времена президентской гонки Трамп во всеуслышанье заявил, что когда станет президентом США, то закончит войну в украине за сутки. Однако, выиграв выборы он рещк понял, что свое обещание выполнить не сможет, хотя и приступил сразу же к решению украинского вопроса.

А недавно появилась информация, что Трамп сможет что-то сделать ближе к лету.

Недавно представители США и РФ провели переговоры по Украине в Саудовской Аравии. Это вызвало возмущение у украинских властей и Евросоюза.

А вчера изданиеThe New York Times узнало, что госсекретарь США Рубио по телефону разговаривал с чиновниками из Великобритании, Франции, Германии и Италии. Американский чиновник пытался заверить европейских союзников, что причин беспокоится нет.

Вас также могут заинтересовать новости: