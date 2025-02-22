Среди прочего помощь также будет направлена ​​на укрепление украинских военных бригад.

Власти Евросоюза ведут переговоры переговоры о пакете дополнительной военной помощи на 20 млрд евро для Украины.

Как пишет Bloomberg со ссылкойна источники, пакет будет включать поставку артиллерийских боеприпасов, систем ПВО, дальнобойных ракет, беспилотников, а также другого оружия. Помощь также будет направлена ​​на укрепление украинских военных бригад.

ЕС намерен согласовать инициативу, которая предусматривает взносы в натуральной и денежной форме от государств-членов и союзников-единомышленников, на ближайшей встрече министров иностранных дел, по словам людей, знакомых с планами и говоривших на условиях анонимности. Затем лидерам ЕС предстоит договориться о сумме таких взносов и подписать пакет.

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Однако, как отметило издание, эти сроки могут сорваться, поскольку Венгрия уже заявила, что не поддержит эту инициативу, а Германию заботят выборы.

Переговоры с РФ

Официальные лица США и России встречались в Саудовской Аравии, по итогам которой американский президент Дональд Трамп предположил, что хочет быстро заключить договор об окончании войны в Украине.

На этой неделе Трамп шокировал весь мир, когд заявил, что в войне виновата Украина и усомнился в легитимности президента Владимира Зеленского, повторив типичный тезис российской пропаганды.

Украина в настоящее время не может провести выборы, поскольку находится в военном положении с момента российского вторжения. Нередко страны, находящиеся в состоянии войны, не проводили выборы. Например, Великобритания не проводила голосование целое десятилетие - с 1935 по 1945 год.

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