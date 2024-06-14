'Исторический шаг': Шольц прокомментировал соглашение о $50 млрд для Украины

По его словам, это соглашение должно стать четким сигналом для Путина, что поддержка Украины продолжается.

Планы G7 предоставить Украине около $50 млрд финансовой поддержки, привлекая замороженные активы РФ, являются четким "историческим шагом" и сигналом диктатору Владимиру Путину.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, информирует Reuters. По его словам, "это очень четкое обязательство, которое должно вдохновить украинцев делать все необходимое для защиты своей независимости и суверенитета".

"Это также четкий сигнал российскому президенту, что он не может просто отсиживаться и надеяться, что фискальные проблемы в стране, которая поддерживает Украину, однажды позволят ему выиграть эту войну. Это очень исторический шаг, который мы делаем сегодня", - заявил Шольц, добавив, что Путин ошибся, считая, что международная поддержка Украины со временем уменьшится. Видео дня

Конфискация российских активов

13 июня министр финансов Германии Кристиан Линднер сообщил, что страны "Большой семерки" согласовали выделение Украине $50 млрд. Средства будут передаваться из доходов, полученных от замороженных российских активов.

Президент Владимир Зеленский ожидает, что лидеры стран "Большой семерки" (Италии, Германии, Великобритании, США, Канады, Франции и Японии) согласуют создание рабочего механизма по конфискации $300 млрд замороженных российских активов.

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