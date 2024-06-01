Каллас также подчеркнула, что Украина должна быть в НАТО.

Премьер Эстонии Кая Каллас призывает союзников усилить военную поддержку Украины, поскольку убеждена, что после победы в президент Владимир Путин обратит свое внимание на страны Балтии.

В интервью BBC она отметила, что правительство Эстонии вложило деньги и оружие в военные усилия Украины, пожертвовав Киеву более 1% своего ВВП.

"Если бы каждая страна НАТО сделала это, Украина выиграла бы", - заявила Каллас.

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В то же время на вопрос, есть ли у Эстонии запасной план на случай проигрыша Украины, Каллас ответила, что его не существует.

"У нас нет плана Б относительно российской победы, потому что тогда мы перестали бы сосредотачиваться на плане А - помочь Украине отразить российское вторжение", - ответила она.

Каллас также подчеркнула, что Украина должна быть в НАТО.

"Не нужно поддаваться пессимизму. Победа в Украине - это не только территория. Если Украина присоединится к НАТО, даже без территории, то это победа, потому что она будет размещена под зонтиком НАТО".

Помощь Украине от Эстонии

С начала полномасштабной войны Эстония выделила Украине военную помощь на сумму более чем 520 млн евро, что составляет примерно 1,4% от эстонского ВВП.

До 2027 года Эстония выделит на поддержку Украины до 1,2 млрд евро. Как заявил в январе президент Эстонской Республики Алар Карис, его государство будет поддерживать Киев столько, сколько продлится война.

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