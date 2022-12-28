Сейчас дополнительных поставок оборудования не так много.

Соединенные Штаты Америки продолжат работать с партнерами над ремонтом, заменой и защитой энергетической инфраструктуры Украины.

Об этом заявил спикер Государственного департамента США Нед Прайс, пишет CNN. Однако другой представитель США рассказал изданию, что они столкнулись с рядом проблем в этом вопросе.

"Госсекретарь США Энтони Блинкен снова пообещал во вторник "неустанно работать с G7 и другими партнерами над ремонтом, заменой и защитой энергетической инфраструктуры Украины", поскольку страна переживает суровую зиму из-за атаки России", - говорится в сообщении.

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В настоящее время США и партнеры работают с частным сектором, чтобы попытаться сократить разрыв в оборудовании, но из-за проблем с цепочкой поставок дополнительных поставок не так много.

Кроме того, некоторые из "более дорогих" элементов, используемых в Штатах, несовместимы в Украине, поскольку предназначены для работы в различных частотных сетях.

США надеются, что предоставление систем ПВО поможет отразить шквал российских атак на критически важную инфраструктуру Украины, чтобы новое оборудование не было уничтожено.

В краткосрочной перспективе США пытаются найти предметы, которым украинцы отдали предпочтение, например, крупные газовые генераторы. По словам представителя США, они будут использоваться не для питания отдельных домов, а для поддержки критически важных коммунальных услуг.

Чиновник пояснил, что даже когда электросеть будет отремонтирована, она не может быть немедленно пущена на полную мощность, иначе есть риск ее взрыва.

Состояние украинской энергосистемы

Как известно, с начала октября Россия осуществила девять массированных ракетных атак по энергетической инфраструктуре Украины. Кроме того, захватчики атакуют ее дронами.

По мнению министра энергетики Германа Галущенко, россияне могут попробовать обстрелять украинскую энергосистему во время новогодних праздников.

Однако, если новых атак не будет, украинцы смогут провести несколько дней с бесперебойной поставкой электроэнергии.

Ранее советник ОП Алексей Арестович заявил, что оккупанты планировали нанести массированный ракетный удар по Украине 26 декабря, но не сделали это из-за взрывов на аэродроме в Энгельсе.

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