Новый пакет помощи также дает Европе временную передышку для наращивания военного производства.

Облегчение после того, как Палата представителей Конгресса США приняла пакет военной помощи Украине, было ощутимым. Однако помощь опасно опоздала. Украина уже потеряла жизни защитников и территории, но это может помочь приостановить ожидаемое летнее наступление России. При этом помощи будет недостаточно, чтобы выиграть войну самостоятельно, пишет The Telegraph.

Бывший военный атташе Великобритании в Москве и Киеве Джон Форман сказал: "Это дает Украине время до выборов в США в ноябре, возможно, год. Это позволяет им защищаться, но ключевая проблема никуда не делась. Украина вынуждена жить с оружием в руках".

Отмечается, что эти деньги позволят пополнить запасы оборудования, но украинское командование, которое находится в трудном положении, должно в первую очередь удовлетворить свои самые необходимые потребности.

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"Мы ожидаем, что приоритетом будет артиллерия, а также системы противовоздушной обороны и ракеты для пополнения запасов, истощенных недавними российскими авиаударами, особенно по энергетической инфраструктуре Украины", – отметил Мэтью Савилл, директор по военным наукам Королевского института объединенных вооруженных сил Великобритании.

По словам журналистов, на фронте украинские военные стратеги определили критические участки линии, которые срочно нуждаются в укреплении, прежде всего артиллерийскими снарядами. Это центральный участок восточной линии фронта вокруг города Часов Яр, служащий буфером для украинских городов-крепостей Славянска и Краматорска, и северный участок вокруг Купянска, защищающего путь в Харьков. Сам Харьков в последние недели подвергся усиленным ракетным обстрелам и может стать объектом нового российского наступления.

Можно ожидать, что россияне активизируют операции на всех фронтах, пытаясь достичь прогресса до того, как прибудут новые боеприпасы. Стабилизация фронта – это самое большее, на что можно надеяться. Никто не питает иллюзий, что этой помощи будет недостаточно для того, чтобы Украина возобновила наступление, говорится в публикации.

США являются крупнейшим поставщиком оружия в Украину. Аналитики и украинские солдаты на передовой говорят, что американские кассетные бомбы имеют решающее значение для борьбы с массированными атаками российских танков и пехоты и являются более эффективными, чем обычная 155-миллиметровая артиллерия.

Ракеты для дальнобойных высокоточных систем Himars, необходимы для нанесения точечных ударов по российским центрам командования и снабжения. Запчасти для боевых машин "Брэдли" и стволы для гаубиц M777 также должны поступать из Америки.

"Новый пакет помощи также дает Европе временную передышку для наращивания производства авиационных и артиллерийских боеприпасов и пусковых установок. Мы должны увидеть заметный рост европейского промышленного производства в конце осени или зимой", – отметил ассоциированный научный сотрудник Международного института стратегических исследований Франц-Штефан Гади.

Авторы пишут, что война, вероятно, продлится годами, но политическая напряженность в Вашингтоне, которая задерживает этот пакет помощи, никуда не делась. Если Дональд Трамп выиграет президентские выборы в ноябре и не изменит свою позицию относительно войны, то помощь может стать последней. Если другие союзники – Британия, Германия и Европейский Союз – не смогут заполнить пробел в течение следующих шести месяцев, этот момент может просто отсрочить поражение.

Помощь США

Ранее УНИАН писал, что помощь США взбодрит Украину, но после 2024 года ждет неопределенность. Среди основных причин – возможное переизбрание бывшего президента США Дональда Трампа, который выражал скептицизм относительно больших объемов помощи Украине.

Стоит отметить, что Палата представителей проголосовала за финансирование помощи Украине 20 апреля. Во вторник, 23 апреля ожидается голосование в Сенате по утверждению законопроекта с помощью Украине, который уже утвердила палата представителей Конгресса США. Далее документ должен подписать президент США Джо Байден.

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