Он отметил, что 9% помощи Украине в сфере безопасности инвестируется в США.

Принятие Конгрессом Соединенных Штатов Америки дополнительной помощи Украине является жизненно важным для нее. Об этом заявил государственный секретарь Энтони Блинкен.

В интервью CNN он ответил на вопрос, что будет означать для Украины и Израиля ситуция, если решение не будет принято до конца 2023 года. "Я думаю, что единственные люди, которые будут счастливы, если этот дополнительный бюджетный запрос не будет проголосован и утвержден Конгрессом, сидят в Москве, Тегеране, Пекине", - сказал он.

Блинкен отметил, что за последний год украинцы достигли значительного прогресса в отпоре российской агрессии, однако ожесточенные бои на юге и востоке продолжаются, а финансирование - заканчивается.

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"Кстати, 9% помощи по безопасности, которую мы предоставили Украине, фактически инвестируется здесь, в Соединенных Штатах, в наши компании, у наших производителей. Так же мы имели чрезвычайное распределение бремени с нашими союзниками и партнерами. Мы оказали очень значительную помощь, около 70 миллиардов долларов за последние два года. Наши европейские друзья и партнеры за пределами Европы: более 110 миллиардов долларов для Украины. Поэтому у нас есть распределение бремени, которое нам нужно", - добавил он.

Голосование за помощь Украине

В администрации Байдена неоднократно заявляли, что деньги на поддержку Украины заканчиваются, поэтому Конгресс должен одобрить запрос президента Джо Байдена на дополнительное финансирование.

Республиканцы заявили, что дополнительное финансирование для Украины может быть одобрено только после серьезных изменений в системе безопасности американских границ.

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