Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон, от которого полностью зависит, какие законопроекты будут вынесены на рассмотрение американских депутатов, выставил прямой ультиматум Белому дому относительно принятия пакета военной помощи Украине.
В письме, которое 5 декабря он направил директору Офиса по управлению и финансам Белого дома Шаланде Янг, Джонсон предупредил, что не поддержит дальнейшую военную помощь Украине, если администрация Байдена не согласится усилить безопасность границы с Мексикой.
Джонсон не приводит в письме конкретных требований, но ссылается на "Акт о защите границы", который требует возобновить строительство стены на границе, что было одним из главных предвыборных обещаний Дональда Трампа. До сих пор конгрессмены-демократы и администрация Байдена выступали против этого.
"Дополнительное финансирование Украины зависит от принятия трансформационных изменений в законы О безопасности границ нашей страны. (...) Мы готовы и хотим работать с администрацией [Байдена] над надежным пакетом мер по безопасности границ, который защитит интересы американского народа", – говорится в письме Джонсона.
Американская военная помощь Украине - последние новости
Как писал УНИАН, 4 декабря директор Офиса менеджмента и бюджета США Шаланда Янг направила в Конгресс срочное письмо, в котором сообщила о необходимости немедленно принять решение о дальнейшем финансировании военной помощи Украине. По ее словам, ранее выделенное финансирование закончится уже в этом месяце.
Также мы рассказывали, что сегодня поздно вечером президент Украины Владимир Зеленский планирует выступить перед сенаторами США по видеосвязи, чтобы лично объяснить им важность голосования за выделение военной помощи.