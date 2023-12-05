Спикер Палаты представителей назвал условие, при котором республиканцы позволят Байдену помочь Украине.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон, от которого полностью зависит, какие законопроекты будут вынесены на рассмотрение американских депутатов, выставил прямой ультиматум Белому дому относительно принятия пакета военной помощи Украине.

В письме, которое 5 декабря он направил директору Офиса по управлению и финансам Белого дома Шаланде Янг, Джонсон предупредил, что не поддержит дальнейшую военную помощь Украине, если администрация Байдена не согласится усилить безопасность границы с Мексикой.

Джонсон не приводит в письме конкретных требований, но ссылается на "Акт о защите границы", который требует возобновить строительство стены на границе, что было одним из главных предвыборных обещаний Дональда Трампа. До сих пор конгрессмены-демократы и администрация Байдена выступали против этого.

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"Дополнительное финансирование Украины зависит от принятия трансформационных изменений в законы О безопасности границ нашей страны. (...) Мы готовы и хотим работать с администрацией [Байдена] над надежным пакетом мер по безопасности границ, который защитит интересы американского народа", – говорится в письме Джонсона.

Американская военная помощь Украине - последние новости

Как писал УНИАН, 4 декабря директор Офиса менеджмента и бюджета США Шаланда Янг направила в Конгресс срочное письмо, в котором сообщила о необходимости немедленно принять решение о дальнейшем финансировании военной помощи Украине. По ее словам, ранее выделенное финансирование закончится уже в этом месяце.

Также мы рассказывали, что сегодня поздно вечером президент Украины Владимир Зеленский планирует выступить перед сенаторами США по видеосвязи, чтобы лично объяснить им важность голосования за выделение военной помощи.

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