Они называют себя дистрибьюторами электронных компонентов.

Две компании из Монреаля (Канада), вероятно, способствовали российской военной агрессии. Они попали в санкционный список США по наводке Агентства пограничной службы Канады (CBSA).

Как сообщает канадское издание L'actualité, в конце февраля Министерство торговли США добавило две канадские компании (CPUNTO и Electronic Network) в список организаций, подпадающих под строгий экспортный контроль из-за значительного вклада в военную и/или оборонную программу России.

Обе компании описывают себя в интернете как дистрибьюторов электронных компонентов. Их штаб-квартиры расположены в монреальском районе Сен-Лоран. Правительство США определило эти две компании как "российских или белорусских военных партнеров". Им запрещено экспортировать почти всю свою продукцию, произведенную в США, а также интеллектуальную собственность вроде программного обеспечения.

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CBSA сообщает, что тесно сотрудничает с правительством США, в частности обменивается разведданными и проводит совместные расследования, чтобы "усилить противодействие российской агрессии в Украине".

За год полномасштабной войны канадская сторона проверила более 500 отправлений, направлявшихся в Россию, в нескольких случаях на экспортеров были наложены административные санкции.

Доступ РФ к западным электронным компонентам

Западные партнеры Украины продолжают применять санкции, чтобы ограничить доступ России к западным технологиям. В частности, в 10-й пакет санкций попали ограничения относительно электронных компонентов, которые РФ применяет в производстве своих беспилотников, ракет, вертолетов, транспортных средств и других видов вооружения.

Однако, как отмечали в Генштабе, Россия продолжает получать важные микросхемы, чипы, преобразователи и другие высокотехнологичные изделия.

Недавний отчет также описал, что до ноября 2022 года Россия продолжала получать компоненты западного производства, которые могла использовать для производства применяемого против Украины оружия.

Неэффективность западных санкций против Ирана и РФ способствовала тому, что Кремль смог приобрести американские компоненты для БПЛА.

Отдельные государства также способствовали попаданию современных технологий, в которых нуждается Россия, в страну. В частности, Запад подозревает Эмираты в нарушении антироссийских санкций. В 2022 году ОАЭ экспортировали в Россию в 15 раз больше микрочипов, чем годом ранее.

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