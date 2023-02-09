Если бы не зарубежные микросхемы и платы, российским военным пришлось бы наводить огонь артиллерии, как во времена Второй мировой войны - с помощью бумажной карты.

Представитель Центра исследований трофейного и перспективного вооружения и военной техники Генерального штаба Вооруженный сил Украины Андрей Рудык заявил, что практически вся высокотехнологичная электроника на службе у российских артиллеристов - импортная.

"Наибольшая неприятность заключается в том, что, если бы не иностранные комплектующие в составе электронной утвари артиллерии и ракетной техники, российские войска вряд могли бы совершать столь широкомасштабные террористические акты против гражданского населения Украины...", - сказал он во время брифинга.

По словам Рудыка, как показали исследования, российский военно-промышленный комплекс не способен изготовить что-то сложнее резисторов, транзисторных матриц и резонаторов.

Он продемонстрировал трофейный образец бортовой электронно-вычислительной машины "Багет-83", которая применяется в составе автоматизированной системы управления наведением и огнем реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г".

"Здесь вы можете увидеть микросхемы производства США и Швейцарии. С соответствующей маркировкой, серийными номерами и другими исходными данными. В блоке электронном 14Ц821С..., который входит в состав спутниковой навигационной системы, вообще нет ничего российского, все составляющие американского, южнокорейского и швейцарского происхождения", - сказал Рудык.

Представитель Генштаба также продемонстрировал на одном из слайдов трофейную командно-наблюдательную машину 1В1003 комплекса средств автоматизированного управления огнем артиллерии 1В198 "Канонада".

"Электроника данной техники является примером тотальной зависимости российского ВПК от иностранных комплектующих", - подчеркнул он.

По словам Рудыка, достаточно рассмотреть вычислительный блок ТЭЦА, в котором из российского лишь корпус, а вся "утварь" имеет американское, тайваньское, нидерландское и немецкое происхождение.

"Фактически, если бы не зарубежные микросхемы и платы, данный комплекс просто бы не существовал, а российским военным приходилось бы наводить огонь артиллерии, как во Вторую мировую войну – с помощью бумажной карты", - заявил Рудик.

Он отметил, что наличие такого количества иностранных компонентов в российской электронике "не означает неэффективность санкционной политики западных партнеров и Украины против РФ".

"Наоборот. Если бы не существенные экономические ограничения, введенные против российского режима, Украине пришлось бы столкнуться с гораздо большим количеством сюрпризов и открытий в виде иностранных изделий и технологий на службе у страны-агрессора", - сказал Рудык.

Представитель Генштаба отметил, что Украина благодарна партнерам за постоянную помощь и поддержку в направлении сокращения доступа России к таким технологиям.

"Однако Россия и дальше продолжает получать важные для совершения новых военных преступлений против гражданского населения Украины микросхемы, чипы, преобразователи и другие высокотехнологичные изделия", - отметил он и подчеркнул необходимость нивелирования существующих каналов таких поставок.

Избегание санкций против России - что известно

Как сообщал УНИАН, в июле 2022 года издание WSJ уже писало, что Китай увеличил экспорт в Россию микрочипов и других электронных компонентов и сырья, которые также имеют военное применение, после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Согласно данным китайской таможни, за первые пять месяцев 2022 года поставки микросхем из Китая в Россию выросли более чем вдвое, до примерно $50 миллионов по сравнению с тем же периодом годом ранее.

В феврале этого года WSJ вновь сообщил, что несмотря на международные санкции и экспортный контроль, Китай предоставляет технологии, которые нужны российским военным для ведения войны в Украине. В частности, китайские государственные оборонные компании отправляли навигационное оборудование, технологии для создания помех и детали для реактивных истребителей российским госкомпаниям, находящимся под санкциями.

Ранее в декабре стало известно, что в Россию продолжают поставлять микрочипы, произведенные западными компаниями. Для этого в марте 2022 года были созданы фирмы-посредники в Турции и Гонконге, через которые в РФ поставили чипов на 777 млн долларов. Это детали производства Intel, AMD, Texas Instruments, Analog Devices и Infineon.

Недавно журналисты издания NOS выяснили, что Россия продолжает закупать микрочипы у производителей из Нидерландов. Схема реализуется через небольшую группу китайских компаний, которые закупают чипы в Нидерландах, а затем перепродают их в Россию. Утверждается, что Россия получает чипы двух основных голландских производителей - NXP и Nexperia.

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