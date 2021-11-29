Однако все оказалось не так уж и плохо.

Десятки посетителей на три дня застряли в пабе Tan Hill Inn, который называют самым высоким в Великобритании.

Паб и гостиница в Йоркшир-Дейлс расположены на высоте 528 метров над уровнем моря, пишет BBC. В пятницу, 26 ноября, около полсотни гостей собрались там на трибьют-концерт группы Oasis. Однако на страну обрушился шторм "Арвен".

Посетители и персонал оказались заблокированы в заведении на ночь из-за снегопада. Проснувшись в субботу утром, они обнаружили за окнами почти метровые сугробы. Машины были занесены, а проезд по дорогам невозможен.

40 людей заранее забронировали номера в гостинице. Остальных разместили прямо в зале паба. Всего в заведении пришлось остаться 61 человеку - но они не унывали.

"Это было просто замечательно, и все сохраняли хорошее настроение. Гости сдружились, стали будто настоящая семья. Одна женщина даже сказала: "Я не хочу уезжать отсюда", - рассказала менеджер заведения Никола Таунсенд.

Три дня работники паба развлекали посетителей разнообразными мероприятиями, в том числе викториной и настольными играми.

Одному гостю, однако, потребовалась медицинская помощь из-за заболевания. К нему сквозь снег удалось пробраться спасателям.

Все это время персонал заведения выкладывал подробности происходящего в социальных сетях, а 28 ноября опубликовал прощальный пост на странице в Facebook.

"Мы всегда будем помнить эту группу удивительных людей, которые собрались вместе и, надеемся, в сложных обстоятельствах получили удовольствие от того, что, по нашему мнению, было опытом, меняющим жизнь. ... Как владельцы, мы невероятно гордимся нашим персоналом - каждым человеком. Молодцы, Никола и команда", - отметили в заведении.

Как сообщал УНИАН, скорость ветра шторма "Арвен", бушевавшего в Великобритании, достигала 160 километров в час. Порывы буквально сносили крыши зданий, рвали электрические провода и валили деревья. Из-за этого более 200 тысяч человек остались без света.

Часть дорог перекрыли, а железная дорога работала с задержками. Из-за шторма пассажиры одного из поездов были заблокированы в вагоне 17 часов.

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Автор: Катерина Комолова