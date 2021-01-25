Паб Lamb and Flag за 450 лет своего существования стал излюбленным местом не только студентов Оксфорда, но и многих известных ученых и писателей.

Исторический паб Lamb and Flag в центре Оксфорда (Великобритания), основанный в 1566 году, вынужден закрыться из-за пандемии коронавируса.

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Как пишет Reuters, паб Lamb and Flag, принадлежащий колледжу Сент-Джонс при Оксфордском университете, с момента основания стал излюбленным местом студентов, ученых и писателей. В свое время его даже регулярно посещали автор "Властелина колец" Джон Р. Р. Толкин и его друг Клайв С. Льюис, написавший "Хроники Нарнии". Однако с начала пандемии учреждение продолжает нести катастрофические убытки.

"The Lamb and Flag, как и многие другие предприятия индустрии гостеприимства, сильно пострадали от пандемии. Торговые показатели последних 12 месяцев означают, что паб в настоящее время не является финансово жизнеспособным", - отметил заместитель казначея Сент-Джонса коледжа Стив Элстон в заявлении, объявляющем о закрытии паба с 31 января.

При этом с 1997 года колледж Святого Иоанна направлял выручку от работы паба на финансирование стипендий для аспирантов. В коледже уверяют, что после закрытия паба они продолжат получать стипендии, финансированием которых займется сам колледж.

Отмечается, что в Англии жесткий карантин действовал большую часть марта, апреля, мая и июня прошлого года, затем он снова был введен в ноябре и в январе. При этом университетская жизнь практически остановилась не только в эти месяцы, но и во все остальные, начиная с марта 2020 года.

История паба Lamb and Flag

Паб Lamb and Flag ("Ягненок и флаг") впервые открылся в 1566 году и был перенесен на свое нынешнее место по улице Сент-Джайлс в центре Оксфорда в 1613 году. Он принадлежит колледжу Святого Иоанна (St John's College) - одному из 45 колледжей и частных холлов, составляющих Оксфордский университет.

Паб был назван в честь символов, традиционно ассоциирующихся со Святым Иоанном Крестителем.

За 450 лет своего существования паб Lamb and Flag регулярно посещали не только стунденты Оксфорда, но и многие известные ученые и писатели. Среди завсегдатаев заведения называли писателей Томаса Харди, Джона Р. Р. Толкин и Клайва С. Льюиса.

Lamb and Flag - один из самых традиционных пабов города, в котором нет телевизора и музыки. Это место, куда люди приходили, чтобы поговорить друг с другом и насладиться традиционным историческим окружением.

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Перевод: Марина Григоренко