Непогода уже унесла три жизни.

Мощный шторм "Арвен" бушует в Великобритании. Погибли по меньшей мере три человека, среди которых директор одной из школ.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Скорость ветра достигает 160 километров в час. Порывы ветра буквально сносят крыши из зданий, рвет электрические провода и валит деревья. Из-за этого более 200 тысяч человек остались без света.

При этом часть дорог закрыли, а железная дорога работает с задержками. Из-за шторма пассажиры одного из поездов были заблокированы в вагоне 17 часов.

Кроме того, в некоторых регионах выпало немало снега, в переметах застряли множество грузовиков. Шторм будет бушевать до понедельника

Как ранее сообщал УНИАН, сильный снегопад и метели обрушились на северо-восток Китая. Пик снегопадов в провинциях Хэйлунцзян и Цзилинь пришелся на начало недели. Из-за ненастной погоды школы и детские сады были временно закрыты в Харбине, Цзилине и других городах.

При этом на озере Манитоба в Канаде зафиксировали редчайший феномен - поверхность воды покрылась не ровням слоем льда, а ледяными шарами. По словам экспертов, для появления такого феномена нужно несколько условий: быстрое охлаждение воздуха, открытая вода, близкая к замерзанию, и определённая скорость ветра.

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Автор: Анастасия Горбачева