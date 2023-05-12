Половина из них пойдет на военную помощь.

Сегодня, 12 мая, правительство Бельгии объявило о предоставлении Украине нового пакета помощи на общую сумму 92 млн евро.

Как сообщается на сайте бельгийского правительства, в условиях, когда Украина готовит свое контрнаступление против РФ, нужно также поддерживать украинское население.

Отмечается, что указанные средства были получены из налоговых поступлений от российских финансовых активов, замороженных в Бельгии. Половина суммы, 46 млн евро, предназначена для новой военной помощи, в частности, бронетехники, вооружения и боеприпасов. Ожидается, что поставки осуществят максимально быстро.

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Еще 46 млн евро пойдут на поддержку населения Украины и укрепление бельгийского дипломатического присутствия. Из них 24 млн евро направят на увеличение гуманитарной помощи, которая по согласованию с ООН будет распределяться крупными городами и в зонах боевых действий на образование, здравоохранение и безопасность пищевых продуктов.

На восстановление Украины выделено 8 млн евро через фонды ЕИБ и Всемирного банка. Кроме того, запланированы инвестиции для модернизации и укрепления бельгийской дипломатической сети в Украине и регионе, обеспечения безопасности украинской стратегической инфраструктуры, среди которых АЭС, и помощи Фонда поддержки жертв войны Международного уголовного суда.

Замороженные российские активы

Как ранее сообщал УНИАН, ЕС пытается найти и заморозить активы подсанкционных российских миллиардеров.

По последним данным, Евросоюзу удалось заморозить 68 миллиардов евро российских активов. В то же время Великобритания заморозила российские активы на 20 миллиардов долларов.

США хотят использовать замороженные активы РФ для восстановления Украины.

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