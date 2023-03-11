Варшава запустила масштабную программу перевооружения, на которую потратят огромные деньги.

Польша начала самую масштабную за последние 50 лет кампанию по перевооружению своей армии, стремясь сделать ее самой сильной на европейском континенте. Об этом пишет The Telegraph в большой статье, посвященной этой теме.

Начать перевооружение Варшаву вынудило полномасштабное вторжение РФ в Украину. Польские власти опасаются, что в будущем их страна тоже может стать объектом "интереса" со стороны Москвы.

В этом году Польша потратит на оборону 4% своего ВВП, что в два раза больше принятого в НАТО минимального порога. С таким показателем Польша станет лидером в Альянсе по уровню расходов на оборону в расчете на душу населения.

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Некоторые сделки по закупке новой техники были заключены еще до войны в Украине, но вторжение ускорило процесс и побудило к подписанию множества новых контрактов.

"Для Польши крайне важно как можно быстрее повысить уровень безопасности. Мы можем сделать это, только создав сильную армию. Достаточно сильную, чтобы удержать любого потенциального агрессора от решения атаковать", – заявил министр обороны Мариуш Блащак.

В рамках этой стратегии Польша уже заказала у Южной Кореи 1000 основных боевых танков K2 и 250 новых танков M1A2 SEPv3 Abrams у США. Это сделает Польшу обладателем крупнейшей в Европе танковой группировки.

Силы польской артиллерии ожидают прибытия 600 корейских гаубиц K9, 18 установок HIMARS и 288 южнокорейских РСЗО K239 Chunmoo.

Также поляки планируют самостоятельно изготовить более 1000 боевых машин пехоты Borsuk. Воздушные силы должны пополниться 96 вертолетами AH-64E Apache, закупленными в США, и 48 боевыми самолетами FA-50, заказанными в Южной Корее.

Столь масштабные обновления вооружений в Польше называют подлинной революцией, а не эволюцией.

Помимо закупок оружия планируется удвоить количество военнослужащих в регулярной армии – до 300 000 человек. По этому показателю Польша также выйдет на первое место в Европе после Украины и России.

Польша укрепляет оборону – что известно

Полномасштабное вторжение РФ в Украину, очевидно, очень напугало польскую общественность и власти, которые легко могут представить себя на месте украинцев. Чтобы не стать "следующей в списке", Польша стала одним из крупнейших поставщиков оружия в Украину, стремясь не допустить победы России.

Поскольку Беларусь является основным вероятным направлением, откуда Россия может вторгнуться в Польшу, границу с этой страной начали активно укреплять. Также Польша пересмотрела стратегический план обороны страны, впечатлившись именно событиями в Украине.

Отдельным направлением для укрепления обороноспособности Польши стала борьба за энергетическую устойчивость страны. В частности Польша решила закупать больше газа в США, отказавшись от российского полностью.

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