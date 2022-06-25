Польские флаги были сняты с мемориала в Катыни и мемориала в Медном в Тверской области.

Польский консул в российском Смоленске обратился к властям страны с требованием объяснить, почему из мемориала в Катыни в Смоленской области был снят флаг Польши.

Об этом сообщил вице-министр иностранных дел Польши Марцин Пшидач сообщил, передает "Польское радио".

"Польский консул в Смоленске посетил кладбище в Катыни и подтвердил факт снятия польского флага с этого мемориала. Он обратился к российской власти, которая управляет этим местом, требуя объяснений и указывая, что такие действия абсолютно неприемлемы для польской стороны, и заодно свидетельствуют об отсутствии цивилизованного подхода к вопросу памяти о погибших", – рассказал дипломат.

Российская администрация также сняла флаг Польши с мемориала в Медном в Тверской области.

Решение о снятии польских флагов приняло министерство культуры России.

Директор музея современной России Ирина Великанова в интервью одному из российских порталов заявила, что польские флаги сняли из-за политической ситуации.

"Флаги России и Польши были символом дружбы между нашими народами. Польша заняла открытую враждебную позицию в отношении Российской Федерации. При таких условиях наличие государственной символики Польши на мемориальных площадках является неуместным", - сказала она.

Советская власть разрешила создать в Катыни и Медном мемориалы и музей памяти о жертвах коммунистических преступлений после того, как Михаил Горбачев обнародовал документы о решении политбюро коммунистической партии о ликвидации польских военнопленных.

Созданными мемориалами управляет музей современной России.

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