В копилку фонда поступила огромная сумма, которая отражает всю серьезность намерений поляков взяться за свою оборону.

Польша создала Фонд обороны и безопасности на сумму $7,8 млрд. Об этом сообщила в X министр финансов и региональной политики Катажина Пелчинская-Наленч.

"Официально: Польша первой в Европе создала Фонд обороны и безопасности. Мы вложим миллиарды в укрытие, инфраструктуру двойного назначения и развитие польских вооруженных компаний", - сообщила министр.

Она добавила, что также за счет этих денег поляки будут развивать свою "промышленность и исследования в области новых технологий".

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Пелчинской-Наленч уточнила, что возглавляемое ею министерство вместе с другими ведомствами за 2 месяца создадут инвестиционный план.

Напомним, в начале этого месяца заместитель министра обороны Цезарий Томчик заявил, что его страна будет терять на оборону больше. Он не исключил, что расходы на оборону достигнут 5% ВВП.

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На фоне войны в Украине поляки мизно задумались над усилением своей обороны. Страна, не ожидая какой-то поддержки со стороны ЕС, самостоятельно решает свои вопросы оборонного характера. Так, 19 марта стало известно, что Польша заминирует свои границы с Россией и Беларусью.

Ранее стало известно, что Польша и еще три страны выходят из договора о запрете противопехотных мин.

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