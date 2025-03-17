Он также призвал польскую оппозицию помочь в этом вопросе.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что основной преградой на пути вступления Украины в Евросоюз является позиция Венгрии, которая блокирует начало переговоров. Заявление Сикорского приводит портал Onet.

Сикорский отметил, что Польша, председательствуя в Совете ЕС, чувствует особую ответственность за процесс переговоров.

"Мы, конечно, хотели бы открыть один, возможно, даже второй переговорный кластер, но, к сожалению, это очередной случай, когда решение блокирует наш давний друг, некогда союзник - Венгерская Республика", - сказал он.

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В то же время Сикорский отметил, что на заседании Совета министров ЕС по иностранным делам в Брюсселе министры согласились, что решение о начале переговоров должно базироваться не на двусторонних вопросах, а на соответствии критериям.

Он также призвал польскую оппозицию принять меры в этом вопросе.

"Я должен обратиться к польской оппозиции, которая поддерживает тесные идеологические контакты с правительством и партией Виктора Орбана, чтобы они сделали что-то хорошее для Польши, для Европы, а именно убедили своих идеологических братьев разблокировать эти вопросы", - сказал он.

Позиция Венгрии

Ранее Орбан говорил, что вступление Украины в Евросоюз является "немыслимым здесь и сейчас". Премьер-министр Венгрии заявил, что не может привести ни одного аргумента, который мог бы "оправдать" вступление Украины в ЕС с точки зрения интересов его страны.

А глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял, что Европейский союз и конкретно Польша пытаются сорвать переговоры по миру в Украине.

Также СМИ писали, что после того, как Венгрия пыталась частично снять персональные санкции с граждан РФ и Беларуси в Европейском Союзе обсуждают лишение страны права голоса.

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