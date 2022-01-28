С конца мая 2021 года Беларусь способствует нелегальному проникновению мигрантов из кризисных регионов в Евросоюз через свою территорию.

Польские пограничники заявили об обнаруженном на польско-белорусском границе манекене в гражданской одежде.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства национальной обороны Польши в Twitter утром в пятницу, 28 января.

Поляки допускают, что Минск может использовать это как провокацию.

"В районе пограничного пункта в Михалово на пограничной полосе обнаружен манекен, который имитирует мигранта. Может быть использован белорусскими службами для дезинформации. Это еще один пример того, как работают белорусские службы", - говорится в сообщении.

В то же время в этот же день в Минске Александр Лукашенко обвинил польских пограничников в якобы "охоте" на людей.

"Миграционный кризис разоблачил нежелание наших западных соседей договариваться, руководствоваться здравым смыслом. В своей жестокости они превзошли варварство Средневековья... Эти подонки организовали охоту на людей. Ехали и расстреливали сотни, тысячи людей, которые искали счастья в Европе, куда их позвали", - заявил диктатор.

Миграционный кризис на границе ЕС

С конца мая 2021 года Беларусь способствует нелегальному проникновению мигрантов из кризисных регионов в Евросоюз через свою территорию. Так Минск отреагировал на ужесточение западных санкций против Беларуси.

Международная правозащитная организация Amnesty International заявила, что белорусские силовики подвергали мигрантов пыткам, избивали, держали без еды и натравливали на них собак.

В ЕС такой шаг назвали "гибридной атакой" Беларуси. В частности, Литва, Латвия, Польша и Эстония обвинили власти Беларуси в использовании нелегальных мигрантов в качестве оружия в гибридной войне против ЕС. Чтобы предотвратить наплыв нелегалов, балтийские государства и Польша значительно укрепили безопасность своих границ. В частности, страны устанавливают заграждения из колючей проволоки и предпринимают другие меры.

Украина 23 ноября 2021 года начала специальную операцию "Полесье" на границе с Беларусью с целью предотвращения миграционного кризиса. На этом участке границы установят заграждения из колючей проволоки, ее патрулируют из специально оборудованных вертолетов Airbus.