На фоне инцидента с принудительной посадкой самолета Ryaniar в Минске EASA рекомендовало авиакомпаниям избегать полетов через воздушное пространства Беларуси.
Об этом говорится в заявлении Европейского агентства авиационной безопасности (EASA), передает DW.
"Обстоятельства данного инцидента вызывают серьезные сомнения в том, что Беларусь уважает международные правила гражданской авиации", - сказано в заявлении.
"Действия, предпринятые Беларусью, равносильны созданию повышенного риска для безопасности данного полета. Они поставили под сомнение способность Беларуси обеспечивать безопасную воздушную навигацию", - говорится в документе.
В связи с этим EASA рекомендовало авиакомпаниям пользоваться воздушным пространством Беларуси лишь в случае крайней необходимости.
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Принудительная посадка самолета Ryanair в Минске: детали
- 23 мая Беларусь подняла истребители, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair, которым из Афин в Вильнюс летел основатель оппозиционного Телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич.
- Самолет вернули в Минск по команде белорусских диспетчеров из-за сообщения о минировании, несмотря на то, что расстояние до Вильнюса было значительно меньше. После посадки самолета Протасевича и его девушку задержали. Протасевичу на родине грозит смертная казнь.
- Это событие вызвало резкую реакцию мира. ЕС предупредил Беларусь о последствиях из-за посаженного в Минске самолета и планирует обсудить этот вопрос на уровне руководителей блока.
- Авиакомпания Ryanair в заявлении уже после приземления самолета в Вильнюсе не упомянула ключевые обстоятельства инцидента и заявила, что лететь в Минск было ближе, чем в Вильнюс, что не соответствует действительности.
- Обстоятельства вынужденной посадки самолета авиакомпании Ryanair в Минске будет расследовать международная организация гражданской авиации (ИКАО).
- Украина с 00:00 26 мая прекратила авиасообщение с Беларусью. Также украинским авиакомпаниям и самолетам будет запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь. Такое решение приняло правительства 25 мая из-за ситуации с принудительной посадкой самолета компании Ryanair в Минске.
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