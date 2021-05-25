Данное решение принято из-за введенного Великобританией и Францией запрета на полеты в воздушном пространстве Беларуси.

Белорусская авиакомпания "Белавиа" объявила об отмене рейсов в Лондон и Париж с сегодняшнего дня и по 30 октября 2021 года.

Данное решение принято из-за введенного Великобританией и Францией запрета на полеты в воздушном пространстве Беларуси. Французские власти также приостановили лицензию на полеты «Белавиа».

«Мы огорчены сложившейся ситуацией, которую не в силах изменить. Приносим свои извинения пассажирам. Пассажиры могут вернуть полную стоимость билетов без штрафов или изменить дату вылета в течение срока действия авиабилета», - сообщили в пресс-службе белорусской авиакомпании.

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Ситуация вокруг Беларуси

Авиакомпании отказываются летать над Беларусью после того, как 23 мая в Минске экстренно посадили самолет Ryanair с экс-главредом Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем на борту, которого задержали сразу же после посадки.

Белорусские власти называли причиной посадки лайнера якобы полученное сообщение о его минировании.

Полеты над Беларусью уже приостановили Air France и Finnair, Lufthansa и AirBaltic. Евросоюз призвал закрыть для Беларуси воздушное пространство и аэропорты.

Украина также приостановит авиасообщение с Беларусью.

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Автор: Ирина Погорелая