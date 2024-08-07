Польские власти заявили, что отделяют белорусское общество от режима Лукашенко.

Польша ставит открытие пограничных переходов с Беларусью в зависимость от освобождения журналиста Анджея Почобута, который был задержан в 2021 году и отправлен на 8 лет в тюрьму "по надуманному обвинению". Как пишет RMF24, об этом заявил министр иностранных дел Республики Польша Радослав Сикорский.

"Для танго нужны двое", – сказал Сикорский оппозиционному белорусскому независимому порталу "Зеркало".

Сейчас в Польше действует только один КПП с Беларусью – в Терешполе. Сикорский напомнил, что решение о закрытии пункта в Бобровниках было принято предыдущим польским правительством в ответ на политический суд и осуждение Анджея Почобута. Однако, как он заверил, дата открытия зависит от продолжительности заключения Почобута.

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Польская сторона утверждает, что обвинения в его адрес являются полностью надуманными. Польша также "борется вместе со всем ЕС" за всех оставшихся в Беларуси политзаключенных (почти 1400 человек), и белорусский лидер Александр Лукашенко знает, что без прекращения репрессий "возвращения к игре с Западом не будет".

Сикорский также отметил, что польские власти отделяют простых белорусов от власти в Минске, о чем свидетельствуют, в частности, то, что граждане Беларуси, в отличие от россиян, могут въезжать в Польшу на личных автомобилях (ограничения – результат санкций ЕС).

Глава МИД также напомнил, что в то время, когда в Беларуси не было политзаключенных, Польша предприняла шаги по открытию местного пограничного движения, но Минск оказался к этому не готовым.

Сикорского также спросили о трудностях, с которыми сталкиваются белорусы при получении польских виз. Основная их причина – кроме резкого сокращения числа консулов белорусской стороной – это деятельность "визовой мафии" в Беларуси, которая "взламывает" систему электронной регистрации, а затем продает места за дополнительную плату. Это минимум 200 евро: "Мы не знаем, является ли это деятельностью белорусских спецслужб, или каких-то криминальных элементов. Но я не буду иметь дело с белорусскими преступниками... Мы надеемся, что новая ІТ-система (над которой работает Польша) уменьшит масштабы этого явления", – сказал Сикорский.

Польско-белорусские противоречия

Напомним, польско-белорусского журналиста Анджея Почобута не выдали Польше во время обмена заключенными между РФ и странами Запада, который состоялся 1 августа. Польша освободила обвиняемого российского шпиона Павла Рубцова, чтобы способствовать крупнейшему обмену пленными со времен холодной войны, но дома правительство раскритиковали за неспособность освободить журналиста, который остается за решеткой в Беларуси.

Ранее УНИАН писал, что Польша сделала шаг, который вызвал огромное беспокойство в Беларуси. Варшава намерена ввести тщательный контроль на крупнейшем железнодорожном пограничном переходе между Беларусью и Польшей.

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