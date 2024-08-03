Анджей Почобут был задержан в 2021 году и сейчас отбывает восьмилетнее заключение в Беларуси.

Польско-белорусского журналиста Анджея Почобута не выдали Польше в ходе обмена заключенными между РФ и странами Запада, который состоялся 1 августа. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что Польша освободила обвиняемого российского шпиона Павла Рубцова, чтобы способствовать крупнейшему обмену пленными со времен холодной войны, но дома правительство подверглось критике за неспособность освободить журналиста, который остается за решеткой в Беларуси - ближайшем союзнике Москвы.

Издание напоминает, что Почобут был задержан в 2021 году и сейчас отбывает восьмилетнее заключение по обвинениям, среди которых "причинение вреда" национальной безопасности страны. С тех пор освобождение Почобута, гражданина Беларуси и правозащитника из польского этнического меньшинства в стране, занимает важное место в дипломатической повестке дня Варшавы.

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"Долгожданный обмен заключенными, который состоялся в четверг в аэропорту Анкары, привел к освобождению двух других репортеров: Эвана Гершковича из Wall Street Journal и Алсу Курмашевой из Радио Свободная Европа. Они были освобождены в составе группы из 16 граждан Запада, которые ранее удерживались в российских и белорусских тюрьмах. Когда стали известны имена освобожденных, польские журналисты удивились, почему среди них нет Почобута", - говорится в материале.

Отвечая на вопрос, что Польша получила в обмен на Рубцова, заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна сказал, что его освобождение было возможностью для Польши продемонстрировать лояльность, которую он назвал "самоценностью".

"Возможно, вскоре нам понадобится услуга от Соединенных Штатов в другой ситуации", - сказал Шейна.

Белорусский оппозиционный лидер Светлана Тихановская, которая находилась в изгнании, выразила разочарование тем, что ни один из почти 1400 политзаключенных страны не был участником обмена, даже несмотря на то, что он предусматривал освобождение гражданина Германии Рико Кригера из белорусской тюрьмы. Приговоренного к смертной казни Кригера на этой неделе быстро помиловал белорусский лидер Александр Лукашенко.

Министр внутренних дел Польши Томаш Симоняк заявил, что правительство "упорно работает над тем, чтобы освободить всех заключенных".

"Для блага дела мы никоим образом не комментируем это, чтобы не подорвать усилия", - сказал Семоняк.

В свою очередь министр иностранных дел страны Радослав Сикорский заверил, что "усилия по освобождению других политзаключенных, белорусских политзаключенных, в том числе Анджея Почобута, продолжаются отдельно", при этом "он в моих мыслях каждый день".

Обмен заключенными между Россией и Западом

1 августа в аэропорту столицы Турции Анкары состоялся обмен 26 заключенными между РФ и странами Запада. Кроме киллера Вадима Красикова, на свободу вышли и другие россияне, которые сидели в тюрьме - в частности, за киберпреступления.

Кроме того, УНИАН сообщал, почему Путин "рвался" обменять киллера Красикова. По данным Bild, между ними была тесная связь, а российский правитель придает большое значение всему, что известно о его прошлом.

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