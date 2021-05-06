Очевидно, встреча президентов должна пройти в Европе, но на континенте почти не осталось стран, у которых бы были хорошие отношения с Россией.

Вена? Возможно. Рейкьявик? Не исключено. Хельсинки? Хм... Пока президенты Джо Байден и Владимир Путин готовятся к потенциальной личной встрече, их помощники стараются выбрать лучшее место. А это довольно тяжелая задача.

У них уже есть предложения от нескольких стран, готовых стать местом встречи лидеров США и России. Но они уже поняли, что идеальных вариантов не так и много, учитывая ряд причин: от недавних войн до проблемного поведения одного из бывших американских президентов. Об этом пишет Politico.

"Такие встречи требуют большой и очень филигранной подготовки. Если цель администрации Байдена - позаботиться, чтобы Россия поняла фундаментальное неодобрение США ее поведения, организаторы будут думать о том, как история оценит каждый аспект включительно с местом проведения", - сказала бывший чиновник совета Национальной безопасности США Джулия Фридландер.

Читайте такжеВ Белом доме прокомментировали подготовку к встрече Байдена и ПутинаСтрана, принимающая у себя встречу лидеров, получает шанс для хвастовства. Она оказывается в центре международного внимания минимум на 24 часа. Во вторник Байден сказал, что он "надеется и ожидает" встретиться с Путиным во время своего визита в Европу в середине июня. Он собирается провести переговоры с лидерами стран НАТО, G7 и ЕС. Путина не будет на всех этих встречах. Но американские чиновники и аналитики говорят, что Байдену было лучше встретиться с ним где-то поблизости, пока он в регионе.

Пресс-секретарь Белого дома в среду отказался дополнять то, что сказал сам президент США. Чиновники посольства России в Вашингтоне же указали на комментарии Кремля о том, что российский президент еще формально не согласился на встречу. Но некоторые правительства в Европе уже предложили свои города в качестве места проведения. В частности, это сделала троица, которая уже привыкла проводить у себя такие мероприятия: Швейцария, Финляндия и Австрия. Эти страны считаются в широком смысле "нейтральными". Ни одна из них не входит в НАТО. А Путин считает альянс угрозой для России и ее "сферы влияния".

Экс-чиновники США и аналитики говорят, что есть еще много незаметных городов-кандидатов, которые тоже не стоит отвергать. Среди них, например, Рейкьявик, Прага, Любляна и, возможно, Баку.

Из первой Троицы "нейтральных" у Хельсинки, наверное, меньше всего шансов стать местом встречи ввиду пресловутой встречи Дональда Трампа с Путиным в столице Финляндии в 2018 году. Тогда Трамп закрепил за собой репутацию американского президента, который слишком уж хотел улестить российскому. Он с радостью принял все возражения Путина, что Россия якобы не вмешивалась в американские выборы 2016 года. Позже Трамп попытался "сдать назад" в дальнейших комментариях. Но его мощно критиковали обе партии. Поездка в Хельсинки может дать Байдену шанс исправить ошибку Трампа. Но некоторые экс-чиновники США и аналитики говорят, что сравнение с предшественником повлияет на саму суть встречи. Оно может омрачить то, о чем Байден и Путин попытаются договориться.

Читайте такжеБайден на встрече с Путиным хочет обсудить Украину - Белый домОт войны в Украине до борьбы с климатическими изменениями - президентам США и России есть о чем поговорить. Отношения между странами тоже не самые лучшие. За последние месяцы Москва и Вашингтон обменялись рядом наказаний. Белый дом ввел новые санкции против российских чиновников и выслал ряд российских дипломатов. Кремль ответил тем, что тоже выгнал американских дипломатов и жестко ограничил возможности американского посольства нанимать людей на работу. Байден недавно согласился, что Путин "убийца". Путин ответил, зловеще пожелав президенту США "крепкого здоровья".

Некоторые американские чиновники и сторонние аналитики говорят, что Исландия может стать местом встречи. Правда, страна уже очень давно входит в НАТО. Вдобавок, из активного вулкана близ Рейкьявика как раз извергается лава. Но Исландия и раньше принимала у себя лидеров из Вашингтона и Москвы. В 1986 году Рейкьявик стал местом встречи Михаила Горбачева и Рональда Рейгана. Они смогли заключить важное соглашение о сокращении ядерного вооружения. И позже этот момент считался ключевым для завершения Холодной войны.

Баку - тоже вариант. Хотя американской делегации будет довольно трудно добраться до города. Азербайджан поддерживает хорошие отношения как с Вашингтоном, так и с Москвой. Так что его столица потенциально могла бы стать местом встречи. Но Байден все же вряд ли туда поедет. Причина одна - короткая война между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе в прошлом году. Поездка президента США в Баку, скорее всего, обидит Армению, так же как и многих американцев армянского происхождения. Недавно его администрация снискала благосклонность этого сообщества, признав геноцид армян в начале 20-го века.

Читайте такжеBloomberg: Нерешительность США и Европы в отношении Украины опаснаВ 2011 году Словения тоже стала местом встречи Джорджа Буша-младшего и Владимира Путина. Последний только стал президентом России. В 2017 году Словения предложила провести встречу Трампа с Путиным на ее территории, напоминая, что жена тогдашнего президента США - Мелания - родилась в балканской стране. Вполне возможно, что Любляна сможет принять лидеров США и России на этот раз. Но проблема в том, что в 2004 году Словения вступила в НАТО. А значит в российском списке она уже не на первом месте. Впрочем, в 2017 году это, кажется, не волновало Путина, который благосклонно отнесся к словенскому приглашению для него и Трампа. Американский чиновник сказал Politico, что Путину на самом деле не так важно, где будет встреча, как США.

"Он склонен драматизировать и любит наблюдать за тем, как страны НАТО и ЕС пугаются, когда он собирается приехать на их территорию", - сказал чиновник.

Издание также напоминает, что Прага была местом встречи президентов Барака Обамы и Дмтрия Медведева в 2010 году. Однако, теперь отношения между Россией и Чехией не самые лучшие. Чешское правительство выслало десятки российских дипломатов, когда узнало, что Москва стояла за организацией взрыва на чешском складе боеприпасов в 2014 году. Тогда погибли по меньшей мере два человека. Россия отплатила той же монетой и внесла Чехию в список "недружественных стран". В нем также оказались США и ряд российских соседей, таких как Латвия и Эстония.

Бывший дипломат и экс-посол США в Польше Дэниел Фрид отметил, что российская поведение: от военных вторжений до кибератак, - лишает Москву дипломатического пространства для маневров или встреч.

"Они продолжают атаковать и злить народы. Я бы предпочел бы иметь наши проблемы, чем проблемы Путина", - сказал Фрид.

Возможная встреча Байдена и Путина

Джо Байден предложил Владимиру Путину встретиться во время телефонного разговора в середине апреля.

Американский президент надеется, что мероприятие пройдет в июне в Европе.

В качестве места встречи администрация Белого дома предложила третью страну.

Власти Австрии предложили провести встречу в Вене. Кремль заявил, что официального ответа о встрече не было, и Москва изучает предложение.

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Перевод: Лесь Дымань