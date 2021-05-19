В Вашингтоне говорят, что бои между израильской армией и палестинскими боевиками скоро закончатся.

Американские чиновники в частном режиме уговаривали премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху ослабить операции его страны против Хамаса. В администрации Джо Байдена со все большей надеждой ждут, что смертельные бои между Израилем и палетскими боевиками скоро закончатся.

Американские чиновники убеждены, что их закулисное вмешательство помогло предотвратить начало израильского наземного вторжения в Сектор Газа, - пишет Politico. Недавно Нетаньяху сказал, что "еще несколько дней" боев впереди, усиливая этим самым надежды, что скоро все кончится.

Читайте такжеBusiness Insider: Израиль и ХАМАС не добиваются конца войны, они лишь хотят казаться сильнымиСША также помогли организовать дискуссию чиновников Египта с представителями Израиля и ХАМАСа. Есть признаки того, что организация, которую в Америке считают террористической, ищет выхода из конфронтации. Об этом сказал источник, информированный о деталях переговоров. Ситуация остается непредсказуемой. И если любая из сторон решит усилить активность, все усилия нацелены на установление долговременного перемирия, могут провалиться.

Также источники рассказали Politico, что администрация Байдена и другие правительства уже ищут способы отправить гуманитарную помощь в Сектор Газа, в котором живут около 2 миллионов человек. Конец боев может состояться в несколько этапов. Сначала обмен ракетными ударами будет остановлен для доставки гуманитарной помощи. Это, по словам собеседника издания, будет первым шагом к прекращению насилия.

США с самого начала хотели сделать так, чтобы конфликт был как можно короче. Но после разговора с коллегами в регионе чиновники администрации Байдена поняли, что лучшим способом будет подтолкнуть Израиль к перемирию за кулисами, а не публично или через резолюцию Совета безопасности ООН.

Читайте такжеHaaretz: У Израиля нет стратегии или конечной цели в Газе, и в этом проблемаИсточник рассказал Politico, что изначально Израиль был готов начать вторжение в Сектор Газа. Это могло бы привести к еще большему кровопролитию и началу более затяжного конфликта. Влияние США, по мнению собеседника издания, сыграло важную роль в не допущении этой операции.

США хотят избежать повторения 2014 года, когда ХАМАС и Израиль воевали около 50 дней. В результате погибли 2 тысячи палестинцев и 70 израильтян. Попыткам договориться о перемирии мешает то, что ХАМАС во время обсуждений выдвигает требования, связанные с Иерусалимом. Источники не сообщили Politico, о каких именно требованиях идет речь. Однако они заверили, что Израиль никогда на такое не согласится. Еще одна проблема заключается в том, что ХАМАС не единственная группа боевиков, которые действуют в Секторе Газа. Поэтому существует риск, что после появления договоренностей с ХАМАС эти группы продолжат свои атаки.

Обострение палестино-израильского конфликта

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что палестинские группировки ХАМАС и "Исламский джихад" заплатят высокую цену за действия против Израиля.

Группировка ХАМАС озвучила условия, на которых может быть достигнуто перемирие с армией Израиля.

12 мая президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Армия обороны Израиля заявила, что с понедельника, 10 мая, в сторону территории страны из Газы ХАМАС выпустил 2,9 тыс. ракет.

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Перевод: Лесь Дымань