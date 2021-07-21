В то же время чиновник из администрации Байдена это замечание обжаловал, отметив, что ситуация сложнее.

Белый дом призвал Банковую воздержаться от критики соглашения США и Германии относительно "Северного потока-2".

Об этом сообщает Politico со ссылкой на четыре осведомленных источника.

По словам собеседников, официальные лица Соединенных Штатов пояснили, что такая критика может нанести ущерб двусторонним отношениям между Вашингтоном и Киевом. Также Украину призвали не обсуждать с Конгрессом потенциальные планы США и Германии.

В то же время чиновник из администрации Байдена это замечание обжаловал, отметив, что ситуация сложнее, но отказался поделиться дополнительной информацией.

Читайте такжеОбсудили "Северный поток-2" и вспомнили Украину: Байден и Меркель провели встречу в СШАСобеседник, близкий к президенту Владимиру Зеленскому, пояснил Politico, что Киев считает, что именно американские санкции могут остановить строительство российского газопровода. По его словам, Банковая до сих пор категорически против "ПП-2".

По информации Reuters, в ближайшие дни США и Германия объявят о соглашении, разрешающим спор по поводу "Северного потока-2". Сделка должна предотвратить возобновление санкций США против компании Nord Stream 2 AG.

Вместе с тем Bloomberg пишет, что стороны могут применить новые санкции и другие меры в отношении Российской Федерации, если Москва будет использовать трубопровод в политических целях.

Вашингтон отправил советника Госдепа США по поводу соглашения по "ПП-2" 20-21 июля в Украину, а затем в Польшу. Обе страны публично осуждают намерения Германии возобновить достройку газопровода Кремля.

Что известно о судьбе "Северного потока-2"

Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Строительство газопровода в обход Украины планировали завершить до конца 2019 года вместе с уже существующим "Северным потоком-1".

Его сооружение приостанавливалось из-за введенных США санкций против компаний-подрядчиков, однако в феврале 2021 года возобновилось. Nord Stream 2 AG решил достроить его своими силами.

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Автор: Яна Ставская