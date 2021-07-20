Один из источников заявил, что сделка "выглядит неплохо".

В ближайшие дни США и Германия объявят о сделке, разрешающей спор по поводу российского газопровода "Северный поток-2".

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом.

Президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель не смогли урегулировать разногласия по поводу трубопровода в ходе встречи на прошлой неделе, но согласились, что Москве нельзя разрешать использовать энергию в качестве оружия против своих соседей.

США обеспокоены, что строительство трубопровода увеличит зависимость Европы от российского газа и может лишить Украину транзитных сборов.

Читайте такжеОБСЕ поменяла представителя в Украине: что о нем известноПо словам одного из источников, результат переговоров "выглядит неплохо".

Ожидается, что решение будет принято в ближайшие дни.

Второй источник сообщил, что обе стороны близки к соглашению, которое предотвратит возобновление санкций США против компании Nord Stream 2 AG.

«Северный поток-2»

Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Строительство газопровода в обход Украины планировали завершить до конца 2019 года вместе с уже существующим "Северным потоком-1".

Его сооружение приостанавливалось из-за введенных США санкций против компаний-подрядчиков, однако в феврале 2021 года возобновилось. Nord Stream 2 AG решил достроить его своими силами.

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Автор: Людмила Жерновская