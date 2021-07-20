​​​​​​​В Киеве Чолле встретится с высокопоставленными правительственными чиновниками.

Вашингтон отправляет советника Госдепа Дерека Чолле в Украину и Польшу обсудить вопрос "Северного потока-2".

Об этом говорится в сообщении на сайте Государственного департамента США.

Советник Госдепа Дерек Чолле посетит Киев 20-21 июля, а затем – Варшаву – 21-23 июля, "чтобы укрепить стратегическую ценность отношений США с Украиной и Польшей".

Указывается, что Чолле продолжит дипломатические переговоры со странами по поводу ряда вопросов, в частности обсудит общую обеспокоенность по трубопроводу "Северный поток-2" и энергетическую безопасность в целом, а еще – ход реформ.

Читайте такжеВ споре с "Газпромом" из-за "Северного потока" Европейский суд встал на сторону УкраиныВ Киеве Чолле встретится с высокопоставленными правительственными чиновниками, чтобы обсудить поддержку США усилий Украины по противодействию агрессии России и дальнейшее продвижение экономических и антикоррупционных реформ.

Также советник Госдепа встретится с представителями бизнес-сообщества для обсуждения восстановления экономики Украины.

В Варшаве Чолле обсудит стратегические двусторонние и региональные вопросы и общую приверженность демократическим ценностям и институтам.

По информации Reuters, в ближайшие дни США и Германия объявят о соглашении, решающее спор по поводу "Северного потока-2". США обеспокоены, что строительство трубопровода увеличит зависимость Европы от российского газа и может лишить Украину транзитных сборов.

Второй источник издания сообщил, что обе стороны близки к соглашению, которое должно предотвратить возобновление санкций США против компании Nord Stream 2 AG.

Что известно о судьбе "Северного потока-2"

Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Строительство газопровода в обход Украины планировали завершить до конца 2019 года вместе с уже существующим "Северным потоком-1".

Его сооружение приостанавливалось из-за введенных США санкций против компаний-подрядчиков, однако в феврале 2021 года возобновилось. Nord Stream 2 AG решил достроить его своими силами.

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Автор: Яна Ставская