Из-за нынешнего кризиса подали в отставку семь министров.

Премьер-министр Словакии Игорь Матович заявил об отставке из-за скандала, который возник после тайной закупки российской вакцины.

Читайте такжеЖители Германии на карантине накопили 182 миллиарда евроОб этом пишет Радио Свобода.

Матович заявил, что его должен заменить на посту нынешний министр финансов Эдуард Хегер, который принадлежит к крупнейшей коалиционной партии «Обычные люди и независимые личности» самого политика.

В дальнейшем Матович хотел бы быть министром финансов.

Кризис в Словакии вызвала закупка российской вакцины от коронавируса Sputnik V, которую не одобрили к применению в ЕС. Закупку премьер и глава Минздрава организовали тайно от других партий коалиции, потратив на ее закупку и перевозку бюджетные средства.

Отмечается, что ранее из-за политического кризиса в отставку подали семь министров.

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Автор: Людмила Жерновская