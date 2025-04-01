Украинская сторона заявила, что условия сделки сильно изменились в последние дни.

Президент США Дональд Трамп обвинил президента Украины Владимира Зеленского в "попытке отказаться" от сделки по ископаемым, которая, как ожидается, будет согласована уже на этой неделе.

Он пригрозил украинскому коллеге "большими проблемами", если тот не подпишет соглашение. Трамп заявил, что членство Украины в НАТО не было предметом сделки по полезным ископаемым.

"Он хочет стать членом НАТО. Но он никогда не станет членом НАТО. Он это понимает. Так что если он хочет пересмотреть сделку, у него будут большие проблемы", - сказал Трамп.

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"Мы заключили сделку по полезным ископаемым , и теперь он говорит: "Ну, вы знаете, я хочу пересмотреть сделку"", - высказал свою точку зрения глава Беловго дома.

По его словам, соглашение уже было подготовлено, однако сейчас Киев, как утверждается, выдвигает условие - членство в альянсе.

При этом, как сообщает CNN, украинская сторона заявила, что условия сделки сильно изменились в последние дни. По словам Зеленского, условия обсуждаемой сделки "постоянно меняются", но в целом Украина настроена позитивно по отношению к будущему соглашению.

Издание детализировало, что в прошлый четверг Зеленский заявил, что стороны уже договорились о "рамочном соглашении", после чего будет обсуждаться полное соглашение, включающее дополнительные исследования и ратификацию в Верховной Раде. Но затем американская сторона изменила свою позицию и потребовала выдвинуть "полное соглашение немедленно".

Издание отметило, что новое предложение, выдвинутое Министерством финансов США, выходит далеко за рамки изначального, которое намеревались подписать в конце февраля.

Однако оно не включает формулировку относительно одного из приоритетов Украины - конкретных гарантий безопасности. Вместо этого в нем заявлены права США на все месторождения нефти и газа по всей Украине.

Администрация Трампа всеми силами пытается убедить украинцев, что они только выиграют, подписав это сошлашение. В Белом доме утверждают, что потенциальная сделка по минералам послужит основной причиной для США инвестировать в Украину.

Соглашение по добыче полезных ископаемых

США передали Украине новый проект соглашения по добыче полезных ископаемых, который по сути дает американцам полный контроль над всеми месторождениями и при этом без гарантий безопасности, которые Украине требует в замен.

Белый дом не скрывает, что ждет от Киева быстрого подписания нового соглашения, однако проблема в том, что украинская сторона скорее всего не сможет принять выдвинутые условия.

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