По словам конгрессмена, подписание соглашения приведет к долгосрочному экономическому партнерству между Вашингтоном и Киевом.

Соглашение о добыче полезных ископаемых между Украиной и Соединенными Штатами Америки будет подписано в ближайшее время. Такое заявление сделал конгрессмен-республиканец Брайан Фитцпатрик.

"Я только что имел длительный и продуктивный разговор тет-а-тет с руководителем администрации президента Владимира Зеленского Андреем Ермаком. Мы на 100% возвращаем этот поезд на рельсы. Это соглашение о добыче полезных ископаемых будет подписано в ближайшее время", – написал он в соцсети Х.

Конгрессмен заявил, что подписание соглашения приведет к долгосрочному экономическому партнерству между Вашингтоном и Киевом, что, в конце концов, "естественным образом приведет к помощи в сфере безопасности".

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"Европа должна будет активизироваться и внести свой вклад, и для этого ей будут предоставлены соответствующие полномочия. Следите за дальнейшими подробностями", – добавил Фицпатрик.

Соглашение о полезных ископаемых Украины

Как известно, подписание соглашения о полезных ископаемых Украины должно было состояться в Вашингтоне 28 февраля, во время визита украинского президента Владимира Зеленского. Однако во время открытой для журналистов части встречи в Белом доме возникла перепалка – Трамп и его вице-президент Джей Ди Вэнс набросились на украинского лидера. В итоге президент Зеленский покинул Овальный кабинет, а соглашение так и не было подписано.

3 марта президент США Дональд Трамп заявил, что не считает соглашение о полезных ископаемых "мертвым". Он сказал, что Украина имеет "лучшие редкоземы, которые только можно достать", поэтому это соглашение очень важно для американского бизнеса. Детали он пообещал раскрыть уже завтра, 4 марта.

Примечательно, что ранее советник Трампа по нацбезопасности Майкл Волц делал несколько иные заявления. Он отмечал американским СМИ, что США готовы вернуться к соглашению о ресурсах. По его словам, в Белом доме хотят "услышать от президента Зеленского, что он сожалеет о том, что произошло".

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