В Белом доме продолжают перекладывать всю ответственность за ссору исключительно на украинского президента.

США готовы продолжить диалог с Украиной по соглашению о ресурсах, если президент Владимир Зеленский согласится на окончание войны. Об этом в интервью Fox News заявил советник президента США по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц.

"Успех выглядит так: президент Зеленский садится за стол переговоров и обсуждает условия мира, то, что нужно Украине для достижения частичного или постоянного прекращения огня и завершения этой войны. Но что стало для нас очевидным во время той встречи - он вообще не готов говорить о мире", - заявил Уолтц.

Советник Трампа подчеркнул, что "время не на стороне" Зеленского, а "терпение американцев не безгранично, их финансовые ресурсы не безграничны, и наши запасы боеприпасов, необходимые для различных кризисов в мире, также не безграничны".

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По словам Уолтца, соглашение о ресурсах является возможностью "закрепить экономическое партнерство между США и Украиной на целое поколение". Сейчас Белый дом хочет, чтобы Зеленский выразил готовность "сделать необходимые шаги, вести необходимые переговоры и пойти на необходимые компромиссы", чтобы остановить боевые действия.

"Нам нужно услышать от президента Зеленского, что он сожалеет о том, что произошло, что он готов подписать соглашение по добыче полезных ископаемых и что он готов начать мирные переговоры", - сказал Уолтц.

Украинско-американские отношения: последние новости

Как писал УНИАН, сегодня президент Зеленский заявил, что США остаются стратегическим партнером Украины, и он надеется на сохранение американской помощи. Вместе с тем, по его словам, армия готовится к возможной остановке помощи от США.

Также Зеленский заверил, что понимает причины спора в Овальном кабинете, но он не хочет это обсуждать. При этом Зеленский выразил надежду, что "эта ситуация пройдет", украинско-американский диалог продолжится в конструктивном русле.

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