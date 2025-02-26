Американский лидер сказал, что "не против".

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что "слышал" о возможном визите президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон.

Такое заявление прозвучало во время общения Трампа с журналистами в Белом доме. Он также сказал, что "не против такого визита".

"Я слышал, что он приезжает в пятницу, конечно, я не против, если он хочет", – заявил американский президент. Комментируя вопрос соглашения о полезных ископаемых Украины, лидер США заявил, что страны "почти договорились".

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Также Трамп сказал, что на территории Украины нужно разместить миротворцев, но в той форме, которая приемлема для всех сторон. В то же время глава Белого дома подчеркнул, что за поддержку Украины в будущем будет отвечать Европа.

Кроме того, Трамп заметил, что США рассматривают возможность отмены антироссийских санкций в будущем.

Визит Зеленского в США

Reuters сообщает, что 28 февраля 2025 года президент Украины Владимир Зеленский планирует поехать в Вашингтон для встречи с президентом США Дональдом Трампом. Информация о возможном визите появилась после того, как страны согласовали проект соглашения о полезных ископаемых Украины. Официальные лица с обеих сторон согласились с проектом и рекомендовали его подписать.

Кроме того, по данным одного из источников агентства, Зеленский может встретиться с законодателями на Капитолийском холме. Однако график его визита все еще меняется.

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