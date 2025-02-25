В Вашингтоне говорят, что круглосуточно работают над его обеспечением.

В Белом доме прямо не ответили, заставят ли Москву пойти на уступки для подписания мирного соглашения, однако предупредили, что недовольными останутся обе стороны.

Во время брифинга журналист сказал пресс-секретарю Белого дома Кэролайн Левитт, что до сих пор представители администрации публично не заявляли о хотя бы одной уступке, на которую была бы готова пойти Москва. Он призвал заверить общественность, что переговорный процесс не будет настолько односторонним, как это кажется Европе, а Путин также будет вынужден пойти на определенные уступки.

В ответ Левитт сказала, что не собирается перечислять уступки, которые обсуждают президент и его команда:

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"Думаю, президент знает, как договориться лучше, чем кто-либо, кто когда-либо занимал должность американского президента. А для того, чтобы заключить сделку, нужно пригласить обе стороны за стол переговоров. И обычно, когда вы заключаете хорошую сделку, обе стороны покидают этот стол немного недовольными".

Также она повторила слова Трампа о том, что подписание соглашения о доступе к украинским ресурсам является очень важным и он ожидает, что президент Украины Владимир Зеленский сделает это.

"Это позволит вернуть американские налоги, которые финансируют национальную оборону Украины, и это также прекрасно для украинского народа, который прошел через ад этой войны. Это создаст долговременное экономическое партнерство", - добавила Левитт.

Мирное соглашение США

Как известно, администрация Трампа активизировала усилия по достижению мирного соглашения между Украиной и Россией. Специальный посланник президента по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф заявил, что стороны "очень близки" к его подписанию, а ориентиром могут служить "стамбульские договоренности".

В то же время европейские лидеры выражают обеспокоенность относительно возможного исключения Европы и Украины из переговорного процесса. Глава внешнеполитического ведомства Европейского Союза Кая Каллас отметила, что любое потенциальное мирное соглашение требует привлечения Украины и европейских стран.

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