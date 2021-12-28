Самолет разбился в районе одного из американских городов.

В США на территории Южной Калифорнии в округе Сан-Диего в понедельник вечером, 27 декабря, в районе города Эль-Кахон разбился пассажирский самолет, никто не выжил.

В Штатах разбился самолет Learjet, который должен был приземлиться на местном аэродроме, сообщает CNN, ссылаясь на сведения местных властей.

По их данным, на месте катастрофы пожарные не нашли уцелевших пассажиров. Стоит отметить, что власти не уточнили количество погибших людей.

Кроме того, в результате падения самолета были оборваны линии электропередачи, повреждены один дом и транспортное средство.

Читайте такжеВ США внедорожник въехал в рождественский парад и сбил более 20 человек: есть погибшие, пострадали дети (фото, видео)"Когда пожарные прибыли на место происшествия, прошел большой дождь, и было большое поле мусора, которое протянулось примерно на 200 футов (почти 61 метр – Ред.)", – сообщил руководитель местной пожарной охраны Лейксайд Дон Буц.

Ранее стало известно, что в Иркутской области России неподалеку от села Пивовариха упал и загорелся самолет Ан-12. В сети появилась информация, что на борту самолета находились семь человек, и все они погибли.

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