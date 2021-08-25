Авария случилась на борту лайнера Alaska Airlines в Сиэтле.

В США при посадке самолета у одного из пассажиров произошло возгорание мобильного телефона, из-за чего весь салон лайнера пришлось эвакуировать.

Об этом сообщает Seattle Times.

Инцидент произошел на борту рейса Новый Орлеан - Сиэтл, который выполняла авиакомпания Alaska Airlines вечером 23 августа.

Представитель аэропорта Сиэтл-Такома уточнил, авария случилась с моделью Samsung Galaxy A21.

Авиаперевозчик заявил, что во время посадки на борту лайнера начал распространяться дым. Для локализации возгорания бортпроводники использовали огнетушители и специальный огнеупорный мешок.

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На работу воздушной гавани произошедшее никак не повлияло.

Напомним, ранее в этом году у пассажирского самолета Boeing 777 после вылета в США оторвалась вся обшивка правого двигателя, ее обломки упали на жилые районы, а сам двигатель загорелся.

Автор: Станислав Кожемякин