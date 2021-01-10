Власти установили примерное место крушения самолета.

Полиция Джакарты получила пакет с останками, найденными после крушения Boeing 737-524 авиакомпании Sriwijaya Air.

Читайте также"Не виделись долгое время": мужчина потерял в авиакатастрофе в Индонезии жену и троих детейОб этом сообщил представитель полиции города Юсри Юнус. Он сказал, что правоохранительным органам также передали личные вещи находившихся на борту.

«К этому утру мы получили два пакета. Один из них — с личными вещами пассажиров, другой — с частями тела»,— сказал Юнус телеканалу Metro TV, передает kommersant. Ранее жители островов в Яванском море находили обрывки ткани и металлические обломки.

Власти установили примерное место крушения самолета, сазал глава Минтранса страны Буди Карья Сумади. Власти отметили, что сонары зафиксировали сигнал, который предположительно может исходить от обломков самолета.

Кроме этого, дайверы в Яванском море обнаружили обломки потерпевшего крушение самолета Boeing 737-524 авиакомпании Sriwijaya Air. Об этом сообщил командующий вооруженными силами Индонезии Хади Тьяджанто. По его словам, дайверы разглядели куски фюзеляжа и обломки с регистрационными данными самолета.

Обломки обнаружены на глубине 23 м. «Дайвинговая команда сообщила нам, что вода проглядывается хорошо и ясно. Это позволяет нам обнаружить некоторые части самолета»,— сказал Тьяджанто. Он добавил, что место крушения самолета установлено с уверенностью.

Крушение самолета в Джакарте:

9 января в Индонезии разбился пассажирский самолет. Boeing 737-524 пропал с радаров вскоре после взлета из аэропорта Джакарты. На борту было 62 человека, в том числе десять детей.

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Автор: УНИАН