В России в Иркутской области неподалеку от села Пивовариха упал и загорелся самолет Ан-12.
Как сообщает Telegram-канал Mash, лайнер пропал с радара в 19:45 по местному времени, заходя на второй круг.
"Он рухнул в районе села Пивовариха и загорелся. Самолет следовал от Якутска до Иркутска. Спасатели уже на месте, ликвидируют возгорание", – говорится в сообщении.
Сообщается, что на борту находилось восемь человек.
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Как пишет Telegram-канал Лентач, Сибирский авиационный центр подтвердил информацию о крушении Ан-12.
"На борту находились восемь человек. По предварительным данным, погибли двое. Судьба еще шестерых – неизвестна", – отмечается в сообщении.
Сообщается, что самолет принадлежит белорусской авиакомпании "Гродно", он выполнял грузовой рейс. Причиной крушения могли стать ошибка пилотирования и техническая неисправность.
Обновлено. По информации Telegram-канала "Лента дня", на борту самолета находились семь человек, все они погибли.
Напомним, в сентябре в России разбился самолет с 16 пассажирами на борту, четыре человека погибли.
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