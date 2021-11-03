Ан-12 упал в районе села в Иркутской области и загорелся.

В России в Иркутской области неподалеку от села Пивовариха упал и загорелся самолет Ан-12.

Как сообщает Telegram-канал Mash, лайнер пропал с радара в 19:45 по местному времени, заходя на второй круг.

"Он рухнул в районе села Пивовариха и загорелся. Самолет следовал от Якутска до Иркутска. Спасатели уже на месте, ликвидируют возгорание", – говорится в сообщении.

Сообщается, что на борту находилось восемь человек.

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Как пишет Telegram-канал Лентач, Сибирский авиационный центр подтвердил информацию о крушении Ан-12.

"На борту находились восемь человек. По предварительным данным, погибли двое. Судьба еще шестерых – неизвестна", – отмечается в сообщении.

Сообщается, что самолет принадлежит белорусской авиакомпании "Гродно", он выполнял грузовой рейс. Причиной крушения могли стать ошибка пилотирования и техническая неисправность.

Обновлено. По информации Telegram-канала "Лента дня", на борту самолета находились семь человек, все они погибли.

Напомним, в сентябре в России разбился самолет с 16 пассажирами на борту, четыре человека погибли.

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Автор: Катерина Шварц